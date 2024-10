Não podemos perder a confiança no sistema de transplantes, diz Nísia

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta terça-feira (29) que o governo federal tem trabalhado para o fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes. Segundo ela, o caso de seis pacientes que receberam órgãos infectados por HIV devido à falha no exame de detecção do vírus por um laboratório do Rio de Janeiro indignou a todos.

“Tivemos uma ação conjunta com Conselho Nacional de Justiça para enfrentar um gargalo do sistema, que é a doação de órgãos pelas famílias. Então estamos num caminho de fortalecer o sistema e é fundamental que algo dessa gravidade seja devidamente apurado, investigado com rigor e que a sociedade esteja informada, porque não podemos perder a confiança em nenhuma hipótese num sistema que é reconhecido mundialmente”, disse a ministra, destacando que o caso está sendo investigado pelas polícias Civil e Federal.

A ministra também falou sobre o acordo de cooperação técnica do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para a fusão do Hospital dos Servidores do Estado com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UniRio.

Esse será o terceiro dos seis hospitais federais a sair da gestão direta do Ministério da Saúde. O Hospital do Andaraí passou para a administração da prefeitura do Rio de Janeiro e o Hospital de Bonsucesso está sendo gerido pelo Grupo Hospitalar Conceição, uma estatal vinculada ao próprio ministério.

“A ideia é justamente potencializar o Hospital do Servidores, respeitando as excelentes clínicas que existem lá. Os hospitais federais estão atendendo à população, mas com muita precariedade, sem o uso pleno da sua capacidade. E é isso que nós vamos mudar. Então é um trabalho a ser feito com o que há de melhor também hoje nesses hospitais, mas fazendo esse processo de recuperação, de reestruturação, em benefício da Saúde da população”, disse a ministra.

Dengue

Em relação à dengue, que costuma ter aumento de casos no verão, a ministra afirmou que neste momento o governo está focado na prevenção, conscientizando a população a destinar 10 minutos de seus dias para buscar focos de mosquito Aedes argypti, vetor do vírus da dengue, e no uso de tecnologias de controle do inseto, com a liberação de mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia.

Para o ano que vem, está prevista a aplicação de 9 milhões de doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. O Ministério da Saúde ainda fará um diagnóstico para verificar em que municípios fará campanhas de vacinação. “Ainda estamos trabalhando com o Instituto Butantan, aguardando a possibilidade de aprovação de uma nova vacina para aumentar essa oferta [de imunizantes] e ter um plano de vacinação mais amplo”.

Em encontro de ministros da Saúde do G20, no Rio de Janeiro, Nísia afirmou que a dengue se tornou um desafio global com as mudanças climáticas e que hoje a doença já atinge a maioria dos países.