Nany People volta a Santo André para espetáculo ‘Nany é Pop’

Sucesso de público e de crítica em sua recente vinda a Santo André, há seis meses, a multitalentosa Nany People está de volta ao Teatro Municipal Mastro Flavio Florence neste sábado (15), a partir das 20h. Se na visita de outubro a atriz brindou o público com o espetáculo ‘Então Deu No Que Deu’, desta vez ela se apresenta com o solo ‘Nany é Pop’.

Descrito como “um espetáculo divertido, interativo, cheio de boa música e que vai contagiar e trazer emoções à plateia do início ao fim”, ‘Nany é Pop’ é um musical com texto e direção da própria Nany People, no qual a artista usa da diversão e da interatividade para falar e cantar sobre amor.

Com artes e design de Marcos Guimarães, direção musical de Ricado Severo, iluminação de Ronny Vieira e produção de Ricardo Fernandes, o espetáculo traz interação com o público, remetendo ao sucesso que Nany People fez no programa Popstar, da Rede Globo, no qual foi semifinalista do talent show musical em 2019. A classificação indicativa da apresentação é 14 anos.

Os ingressos estão à veda no site www.bilheteriaexpress.com.br e na Livraria Poesia & Arte (Rua Dona Elisa Fláquer, 58 – Centro, Santo André). Os bilhetes antecipados custam R$ 90, enquanto as entradas inteiras custam R$ 100 (a meia sai a R$ 50). A organização salienta que os ingressos para este evento não são numerados e o acesso será por ordem de chegada.

Serviço:

Musical ‘Nany é Pop’

Data: 15/3 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro – Santo André

Ingressos: a partir de R$ 50 (meia) no site Bilheteria Express ou na Livraria Poesia & Arte

Classificação indicativa: 14 anos