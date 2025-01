Naldo Benny celebra 25 anos de carreira

O cantor Naldo Benny, reconhecido por sua trajetória no funk, está celebrando um marco significativo em sua carreira: 25 anos de música. Em uma nova fase, o artista se lança no pagode com seu primeiro DVD intitulado “Casa do Naldo”, que será gravado nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao gshow, Naldo comentou sobre suas expectativas para este projeto. “Sempre disse que minha música abrange diversos gêneros”, afirmou. Ele revelou que a produção do DVD é inteiramente feita por sua equipe, ressaltando a importância desse momento como um recomeço. “É como se fosse meu primeiro álbum ou meu primeiro show. É desafiador me aventurar em um novo segmento, mas estou animado e disposto a oferecer mais ao público após tantos anos”, declarou.

Diferentemente de outros artistas do funk que recentemente exploraram o pagode, como Ludmilla e Gloria Groove, Naldo esclareceu que sua intenção de ingressar neste gênero não é uma novidade. “Eu já discutia essa possibilidade com o Prateado, um respeitado produtor de pagode, há cerca de dez anos. A recente viralização da minha participação no DVD do Pagode do Adame reforçou minha decisão de seguir adiante com isso agora”, explicou.

Naldo também reconheceu a atual ascensão do pagode como um fator motivador para seu lançamento. “O momento é propício e não posso deixar essa oportunidade passar. A ideia de criar um label de pagode surge da compreensão de que tenho capacidade para isso e quero aproveitar essa tendência”, disse.

O cantor compartilhou detalhes sobre sua vivência com o gênero ao longo dos anos. Desde os tempos em que formou uma dupla com seu irmão até suas experiências como backing vocal e compositor, Naldo tem uma longa história ligada ao pagode. “Trabalhei com artistas renomados e sempre estive próximo ao estilo”, lembrou.

Após sua participação no DVD do Pagode do Adame, Naldo percebeu um caloroso retorno do público, o que serviu como um forte incentivo para sua nova jornada no gênero. “A receptividade foi incrível e vi que as pessoas estavam ansiosas para ouvir mais de mim no pagode“, afirmou.

Apesar de seu passado no funk, ele enfatiza que os estilos têm suas particularidades. “O funk é vibrante e cheio de energia, mas o pagode traz uma emoção diferente que ressoa mais profundamente com as pessoas”, observou.

Embora Naldo estivesse inicialmente preparando um álbum de funk e pop para comemorar seus 25 anos de carreira, ele decidiu priorizar o projeto do pagode devido à forte conexão emocional que sentiu do público. O DVD trará composições inéditas e regravações, prometendo um mix entre romantismo e alegria.

A escolha do nome “Casa do Naldo” reflete a intimidade que ele deseja transmitir através deste projeto: “Queria algo que representasse minha essência e o acolhimento que sinto em casa. Quero que as pessoas se sintam à vontade e descontraídas ao ouvirem minha música”, concluiu.

O lançamento digital está previsto para a primeira semana de fevereiro e contará com participações especiais. Quando questionado sobre possíveis colaborações internacionais, Naldo brincou sobre seus relacionamentos na indústria musical: “Convidei Cristiano Ronaldo e Justin Bieber! Mas acho difícil que eles venham”.

Com essa nova empreitada, Naldo Benny espera solidificar seu lugar no pagode e reafirmar seu compromisso com a música em todas as suas formas.