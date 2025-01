Nádia Figueiredo lança “Já Raiou” com participação de Pen Frank

Nádia Figueiredo é um soprano que tem um norte muito claro: quebrar qualquer barreira que existe entre o popular e o clássico. Isso está presente em todos os seus trabalhos lançados desde 2018, sobretudo no álbum “Meu Idioma É O Amor” (2019). Agora, a artista libera sua nova música, a autoral “Já Raiou”, que tem a participação do rapper americano Pen Frank e mixagem feita pelo premiado engenheiro de som Bob Horn. O single estreia no dia 28 de janeiro em todas as plataformas digitais.

A inspiração para compor “Já Raiou” veio após uma viagem da artista para Foz do Iguaçu. Como Nádia relembra: “Em junho de 2024, eu vi o sol nascer nas Cataratas de Foz do Iguaçu e fiquei maravilhada e agradecida de estar ali. As gotículas das Cataratas formavam vários arco-íris no céu, de todos os tamanhos. E os raios iluminavam a trilha ainda escura. Estava frio e, à medida que caminhávamos, ele ia nos aquecendo. Logo depois desse passeio, eu sonhei com a melodia, e sabia que tinha que escrever sobre o sol”.

De BH para o mundo: a jornada de Nádia Figueiredo

Neste sonho, versos de rap surgiram na melodia – o que lhe foi uma surpresa, já que tem pouco contato com o gênero. Mas fazendo jus a essa aparição, a artista contou com a colaboração do americano Pen Frank. Eduardo Farias foi o responsável pelo arranjo da canção, mais voltado para a MPB. Bob Horn, que já trabalhou com nomes lendários como Michael Jackson, incluiu as sonoridades eletrônicas e deixou a música mais pop na mixagem. A masterização do single ficou por conta do australiano Nicholas Di Lorenzo.

Nádia Figueiredo, natural de Belo Horizonte e atualmente residente no Rio de Janeiro, destaca-se por seu timbre único e excepcional extensão vocal. Ao longo de sua carreira, apresentou-se em diversos palcos no Brasil e no exterior, interpretando canções em idiomas como italiano, francês, inglês, espanhol, latim, russo, Esperanto, hindi e hebraico. Em 2017, foi convidada a integrar a turnê europeia do cantor Daniel, com quem dividiu o palco em apresentações memoráveis no Coliseu de Lisboa, Coliseu do Porto e Casino Figueira da Foz, em Portugal. No mesmo ano, realizou uma turnê por importantes teatros brasileiros ao lado de Plácido Domingo Jr., filho do renomado tenor Plácido Domingo. Seu álbum “Meu Idioma É O Amor”, lançado em 2019 pela Biscoito Fino, foi produzido pelo tarimbado Guto Graça Mello. O projeto mistura standarts da música internacional, peças clássicas e MPB, defendendo o gênero crossover (junção entre o clássico e popular), e conta com as participações de Gilberto Gil, João Donato, Plácido Domingo Jr. e João Carlos Assis Brasil.