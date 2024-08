Na volta de Philippe Coutinho a São Januário, Vasco empata com Bragantino

O Vasco empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, neste sábado (3), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a volta do meio-campista Philippe Coutinho ao estádio de São Januário.

Essa foi a terceira partida consecutiva sem vitória do Vasco. O time carioca ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos. Já o Bragantino soma 26 pontos e está uma posição à frente.

O resultado teve um sabor amargo para o Vasco. A equipe saiu perdendo logo aos 4 minutos com gol de Jhon Jhon. No segundo tempo, porém, a equipe voltou com tudo e virou o placar em 10 minutos, com gols de GB e Adson.

A frustração, contudo, veio no fim do jogo. Helinho marcou aos 43 minutos e decretou o empate no jogo que marcou o retorno de Philippe Coutinho ao estádio que o revelou. Ele já havia estreado na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0.

O próximo compromisso das equipes será no meio de semana pela Copa do Brasil.

O Vasco encara o Atlético-GO na terça-feira, em São Januário. Na ida, houve empate por 1 a 1. Já o Bragantino precisará reverter uma dversidade em Bragança Paulista. No jogo de ida, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR.

Já pelo Brasileirão, o Vasco enfrentará o Fluminense no próximo sábado, no Engenhão. O Bragantino joga no mesmo dia diante do Corinthians na Neo Química Arena.