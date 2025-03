Na formação dos estudantes, Colégio Singular utiliza esporte e solidariedade  

Quando se fala em esportes, a primeira imagem que vem à mente são as Olimpíadas, medalhas e troféus. Entretanto, a prática esportiva vai muito além dos eventos e das conquistas. Durante o período acadêmico, o esporte atua como uma ferramenta de inclusão e transformação social e, quando aliado à responsabilidade social, torna-se uma combinação perfeita para a formação integral de jovens bem-sucedidos e conscientes.

Um bom exemplo disso é o Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, que recentemente promoveu um Torneio Interclasses. O evento contou com partidas de voleibol misto e teve como grande vencedora a solidariedade. Além de promover a integração entre os alunos, o torneio teve um papel social significativo, arrecadando 170 quilos de alimentos e roupas, posteriormente destinados ao Instituto Beneficente S.O.S. Nova Vida, em Suzano.

Os torneios são apenas uma amostra das diversas atividades desenvolvidas pelo Singular, uma vez que o conceito esportivo é aplicado desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. As aulas de Educação Física são estruturadas de acordo com cada faixa etária, permitindo que os professores trabalhem o movimento de forma lúdica e esportiva, além de explorarem a expressão corporal, o ritmo e questões relacionadas à saúde.

Na Escola de Esportes, os alunos podem aprofundar seus conhecimentos em diversas modalidades, como futsal, voleibol, handebol, basquete, judô, ginástica artística e xadrez. Além disso, também têm a oportunidade de participar de atividades culturais, como música, teatro, violão e dança. Por meio dos treinamentos esportivos, os estudantes desenvolvem seus potenciais nas modalidades escolhidas e participam de campeonatos internos e externos, enriquecendo ainda mais sua formação.