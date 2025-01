Na ausência de Marçal, Bolsonaro tem vantagem sobre Lula em 2026

Uma pesquisa recente realizada pelo instituto Paraná Pesquisas revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontra numericamente à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação para as eleições presidenciais de 2026, na hipótese de que o coach Pablo Marçal (PRTB) não participe da disputa. O levantamento, que entrevistou 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro, foi divulgado nesta segunda-feira (13).

Os dados apontam que Bolsonaro possui 37,3% das intenções de voto, enquanto Lula alcança 34,4%. Contudo, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, ambos os candidatos permanecem em um empate técnico.

Cenário com Marçal e outros adversários

Em um cenário onde Marçal é incluído, as intenções de voto são praticamente equivalentes, com Lula obtendo 34,0% e Bolsonaro 33,9%. Outras figuras políticas, como Ciro Gomes (PDT) e Ronaldo Caiado (União Brasil), aparecem com índices mais baixos, registrando 11,3% e 4,7%, respectivamente. Marçal, por sua vez, alcança 6,1% das preferências.

Na situação em que Marçal não concorre, a vantagem numérica de Bolsonaro é mais pronunciada. Ele lidera com 37,3%, enquanto Lula fica com 34,4%. Ciro Gomes mantém-se em torno de 11,7%, e Caiado atinge 5,4% das intenções.

Impacto da inelegibilidade de Bolsonaro

Apesar da liderança em algumas situações propostas pela pesquisa, Jair Bolsonaro enfrenta uma inelegibilidade até 2030. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou que o ex-presidente cometeu abuso de poder político ao deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores em 2022.

Caso a inelegibilidade de Bolsonaro permaneça inalterada, Lula teria que se preparar para enfrentar outros possíveis adversários no segundo turno. Entre eles estariam a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ou o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A pesquisa sugere que o atual presidente venceria ambas as disputas.

Na avaliação espontânea dos entrevistados — quando não são apresentados nomes — Lula se destaca com 20,1% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 16,7%. Um dado significativo é o alto índice de eleitores indecisos, que chega a 49,8%, indicando que uma parcela considerável do eleitorado ainda não tem suas preferências definidas para as próximas eleições de 2026.