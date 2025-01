Pablo Marçal oficializa candidatura à presidência pelo PRTB para 2026

O empresário Pablo Marçal formalizou, nesta quarta-feira (8), sua candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026, representando o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Em uma declaração pública, Marçal enfatizou a importância do empreendedorismo como motor para o desenvolvimento econômico e a libertação do povo brasileiro: “Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico.”

Rebranding e Novas Alianças no PRTB

O PRTB, atualmente sob a presidência de Leonardo Avalanche, está em um processo de rebranding e planeja alterar seu nome para “Brasileiro” antes do próximo pleito. Essa mudança visa modernizar e simplificar a identidade do partido, conforme explicou Avalanche: “Esta transformação é um passo importante para consolidar a nova identidade do partido e fortalecer sua presença nas próximas disputas eleitorais.” Além disso, o partido está buscando filiações estratégicas, incluindo os nomes do senador Cleitinho Azevedo e da senadora Damares Alves, ambos mencionados como potenciais candidatos a cargos majoritários.

Trajetória e Controvérsias

Pablo Marçal já havia se destacado na cena política ao conquistar o terceiro lugar na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024, obtendo 28,14% dos votos válidos. Antes disso, ele tentou se candidatar à Presidência em 2022 pelo PROS, mas sua candidatura foi posteriormente cancelada pelo partido. Na época, Marçal declarou um patrimônio de quase R$ 88 milhões à Justiça Eleitoral.

A trajetória política de Marçal tem sido marcada por controvérsias. Em janeiro de 2023, ele ganhou notoriedade ao liderar um grupo de 60 pessoas em uma expedição ao Pico dos Marins, onde enfrentaram condições climáticas desafiadoras e acabaram se perdendo. Esse incidente lhe rendeu o apelido de “coach messiânico”. Em 2024, durante a campanha eleitoral, ele se viu envolvido em uma polêmica relacionada à divulgação de um laudo médico falso sobre o candidato Guilherme Boulos (PSOL), o que resultou em um indiciamento pela Polícia Federal.

Além das movimentações relacionadas à candidatura de Marçal, o PRTB está buscando ampliar sua representatividade política através de novas alianças e a expansão dos diretórios regionais. Essa estratégia é vista como fundamental para fortalecer a atuação do partido nas próximas eleições.