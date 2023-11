Na Arábia Saudita, ministro Rui Costa inicia agenda preparatória para a chegada do presidente Lula

“O presidente Lula nos pediu para pôr o pé no acelerador e nós estamos aqui para isso”, afirmou o ministro da Casa Civil da Presidência República, Rui Costa, ao abrir a agenda internacional que prepara a chegada do presidente Lula à Arábia Saudita na terça-feira (28). Rui Costa desembarcou no país árabe nesta segunda-feira (27) e iniciou as agendas prévias à reunião bilateral entre o presidente Lula e o príncipe Mohammad bin Salman.

O primeiro compromisso foi com o ministro dos Transportes, Saleh Al- Jasser. Rui Costa, ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, apresentou projetos de infraestrutura que serão promovidos no Brasil, com destaque para obras contempladas no Novo PAC. A Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) e a Ferrovia Norte-Sul são projetos que podem atrair capital estrangeiro, outro ponto destaque foi a aviação. “O Brasil tem interesse em voos diretos da Arábia Saudita”, comunicou o ministro Rui Costa frente ao interesse do país árabe de ampliar voos partindo do país.

Com o ministro de Energia, príncipe Abdulaziz bin Salma, Rui Costa e o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, conversaram sobre parcerias para a transição energética. A intenção é buscar apoio para o financiamento desta transição, com ampliação da produção de energia eólica e solar no Brasil, entre outros assuntos. Também participaram dessa agenda representantes da petroquímica saudita SABIC.

A terceira agenda do dia foi com o diretor de investimentos estratégicos da Red Sea Gate Terminal (RSGT), Mateo Beneduce. Rui Costa e Sílvio Costa Filho apresentaram o mapa de oportunidades do setor portuário brasileiro. A empresa opera no porto islâmico de Jeddah com terminal de classe mundial. O ministro Rui Costa finalizará as agendas deste primeiro dia de missão internacional em audiência com o ministro saudita de Investimento, Khalid Al Falih.

O ministro da Casa Civil deve cumprir agenda internacional até o próximo dia 05 de dezembro. A partir da noite desta terça-feira (28), ele passa a integrar a agenda de compromissos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Há previsão de que o ministro também realize reuniões bilaterais para atração de investimentos estrangeiros em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Berlim, na Alemanha. Já em Doha, no Catar, o ministro acompanhará o presidente Lula nos compromissos relacionados à COP-28.