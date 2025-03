MYND anuncia novo time comercial dedicado a DiaTV

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, anuncia a criação de um time comercial exclusivo para impulsionar os novos projetos da DiaTV, a primeira emissora com programação 24 horas exclusivamente digital e gratuita. Com profissionais experientes e estratégicos, a equipe chega para fortalecer parcerias, desenvolver oportunidades comerciais inovadoras e conectar marcas ao universo digital da emissora.

“Estamos reunindo talentos que não apenas entendem as mudanças no comportamento do público, mas que também sabem utilizá-los e moldá-los. Nossa expectativa é transformar a forma como o conteúdo é produzido e consumido, trazendo narrativas mais dinâmicas, com formatos disruptivos e um olhar estratégico para as novas plataformas”, afirma Fátima Pissarra, CEO da Mynd.

Liderando a equipe comercial da DiaTV está Ítalo Padilha, profissional com 16 anos de experiência no mercado televisivo. Com passagens pelo Grupo Bandeirantes, Ítalo construiu uma sólida trajetória na área de Branded Content e Merchandising, chegando à gestão da área, e posteriormente migrando para o comercial, onde atuou como executivo de vendas por sete anos. Sua expertise em projetos e conteúdos comerciais, aliada a um olhar estratégico para oportunidades de patrocínio, garante um direcionamento assertivo para o crescimento da DiaTV.

Já Guilherme Ferreira soma ao time sua experiência de 13 anos no mercado de comunicação, com forte atuação na área comercial de eventos e, mais recentemente, na Globo. Durante quatro anos, trabalhou na criação e execução de campanhas multiplataforma para TV aberta, por assinatura e streaming, desenvolvendo parcerias estratégicas e consolidando sua paixão por conectar marcas e consumidores por meio de conteúdos impactantes.

A executiva comercial Mariana Melo, traz um olhar analítico e estratégico ao time. Com formação em Comércio Internacional e especializações em Negociações Internacionais e Global Business Management, Mariana acumula uma década de experiência nos setores de Tecnologia, Marketing, Comunicação e Financeiro. Nos últimos três anos, atuou na Globo como executiva 360°, entregando projetos para anunciantes B2B em todas as telas e desenvolvendo campanhas digitais de alta performance. Seu compromisso com a entrega de resultados e a personalização de estratégias comerciais será um diferencial para as marcas que se conectarem à DiaTV.

“A DiaTV tem um enorme potencial de inovação no mercado de publicidade digital, e para isso, montamos um time comercial extremamente qualificado e estratégico. Com a experiência e o talento deles, estamos confiantes de que traremos novas oportunidades para marcas que buscam conexão real com o público” comenta Carlos Scappini, co-founder da Mynd.

Com esse novo time comercial, a Mynd e a DiaTV reforçam seu compromisso com a inovação, oferecendo soluções personalizadas e estratégicas para marcas que desejam se destacar no universo digital. A chegada desses profissionais marca um novo momento para a emissora, consolidando seu espaço no mercado e abrindo portas para projetos cada vez mais importantes e relevantes.