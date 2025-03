Luiz Bacci descarta Globo e revela planos para o futuro na TV

Na noite de segunda-feira (3), o jornalista Luiz Bacci gerou repercussão nas redes sociais ao falar sobre seu futuro na televisão durante sua participação no programa Bastidores do Carnaval, transmitido pela RedeTV!. Em entrevista a Nelson Rubens, Bacci foi enfático ao declarar que não tem interesse em um possível contrato com a Rede Globo, afirmando: “Não! Globo eu não quero, eu acho muito engessado. Eu gosto mais do estilo da RedeTV!, do SBT, da Band.”

Novos planos profissionais e sua saída da Record

Bacci, que se despediu da Record após 15 anos de trabalho no início de fevereiro, comentou sobre seus planos imediatos, dizendo: “Por agora, só cuidar do meu portal mesmo, Nelson.” Em relação à sua saída da Record, ele destacou que não guarda ressentimentos e afirmou que a decisão foi tomada após três anos de reflexão e planejamento com sua família. Bacci também revelou que está em negociações com o SBT para assumir um programa voltado ao entretenimento, embora tanto ele quanto a emissora tenham evitado fornecer detalhes sobre um possível acordo.

Além disso, o jornalista mencionou que a Record acreditou em especulações da internet sobre sua demissão, sem ter feito contato prévio para discutir sua saída, o que o emocionou.