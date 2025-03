Mutirão de exames médicos democratiza acesso às piscinas do Mané Garrincha

Quem quer utilizar gratuitamente as piscinas do Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, tem uma grande oportunidade no próximo sábado, 22 de março, das 9h às 16h, quando a Prefeitura de Diadema realiza mais um mutirão de exames dermatológicos.

O exame, aberto para todos, só pode ser feito com a apresentação da carteirinha do clube, que pode ser feita no mesmo dia. Para isso, basta apresentar duas fotos 3×4 iguais e atuais, comprovante de residência atual e no próprio nome, RG e CPF ou CNH.

No caso de menores de idade, é necessário apresentar o documento de um dos responsáveis legais e estar acompanhado de um deles no momento da confecção da carteirinha.

O objetivo do mutirão é ampliar e democratizar o acesso às duas piscinas do Mané Garrincha, uma semiolímpica, de 25 x 16,5 metros, e outra recreativa, de 50 x 25 metros.

O mutirão é uma parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde.

Normas – Podem frequentar a piscina crianças a partir de dois anos, que devem estar acompanhados do responsável legal, avós (mediante apresentação da certidão de nascimento), ou o tutor legal (mediante apresentação de documento comprobatório). Crianças até 12 anos não entram sem o acompanhante responsável.

Os trajes e itens permitidos nas piscinas do Mané Garrincha são biquini, maiô, sunquini, sunga tanga, sunga boxer, neoprene, maiô longo, toalha, chinelo, óculos de sol, colete, bola inflável pequena, boné, canga e garrafa de água.

Não é permitida a entrada de bebês sem fralda à prova de água e animais. Os usuários não podem usar camiseta, regata, shorts, bermuda, anel, brinco, colar, relógio, pulseira, recipientes em geral, boias, eletrônicos, comestíveis ou bebidas. Por fim, não é permitido fumar ou o uso de biquíni, maiô ou sunga brancas.

O Clube Mané Garrincha fica na Rua dos Cariris, 195, no bairro Piraporinha.