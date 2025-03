Nova Carteira de Identidade Nacional pode ser emitida gratuitamente em São Caetano

Os cidadãos que ainda não emitiram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) têm agora uma ótima oportunidade para garantir o documento de forma gratuita. Com a redução na demanda por atendimentos no Atende Fácil, este é um momento mais tranquilo para regularizar a documentação.

CIN traz mais segurança e praticidade

A CIN utilizará o CPF como número único de identificação em todo o país, substituindo o Registro Geral (RG). O novo documento estará disponível nas versões impressa e digital, podendo unificar registros como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além do próprio CPF. Atualmente, um cidadão pode ter até 27 RGs diferentes, um por estado, e a nova padronização ajudará a evitar fraudes.

“O CIN utilizará o CPF como único número de identificação do cidadão em todo o território nacional. Será mais prático e seguro”, destaca Renata Oliveira, coordenadora do Atende Fácil.

Para solicitar a emissão, é necessário agendar um horário no site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br). O cadastro prévio no portal gov.br é obrigatório. Em caso de dúvidas, o Atende Fácil Digital oferece suporte presencial.

Foi o que aconteceu com Hannah Lazarotti, que teve dificuldades para acessar sua conta no gov.br. “Vim ao Atende Fácil para fazer a nova identidade e renovar minha carteira de habilitação. O atendimento aqui é muito bom, nota dez”, elogiou. Já Gerson Silveira, que retirou o documento após cerca de 15 dias úteis, destacou a facilidade do processo e incluiu no novo registro sua CNH e Título de Eleitor.

A coordenadora do Atende Fácil informa que novas vagas de atendimento são abertas toda quarta-feira. Quem não conseguir agendar pelo site pode comparecer pessoalmente às 8h da manhã, quando há possibilidade de encaixe no mesmo dia.

Eficiência e aprovação do atendimento

Além da emissão da CIN, o Atende Fácil presta 490 serviços à população e vem passando por melhorias para tornar o atendimento mais ágil e confortável. Reformas no espaço físico, renovação da pintura, novos jardins e melhorias no refeitório dos funcionários fazem parte das recentes mudanças.

A coordenadora Renata Oliveira também acompanha os atendimentos por meio de uma central de monitoramento, permitindo a redistribuição da equipe para evitar sobrecarga em setores específicos.

O resultado desse esforço reflete na aprovação de quase 98% do serviço. O sistema permite que os usuários avaliem o atendimento sem se identificar, garantindo transparência e aprimoramento contínuo. “A cada seis meses, realizamos um curso de reciclagem, abordando temas como qualidade no atendimento, uso correto do uniforme e economia de recursos”, explica Renata.