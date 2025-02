Mutirão de cadastro de doadores de medula óssea atrai 190 novos voluntários em Santo André

A campanha Fevereiro Laranja da Casa Ronald McDonald ABC promoveu, na última quinta-feira, 13, um mutirão para o cadastro de novos doadores de medula óssea, em parceria com a Santa Casa de São Paulo. A ação, realizada na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), teve uma adesão significativa, resultando em 190 novos cadastros no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

Entre os novos doadores, um grupo de quatro amigos estudantes de Terapia Ocupacional decidiu se cadastrar juntos. “Durante nosso estágio em oncologia no Hospital Estadual Mário Covas, vimos de perto a luta dos pacientes que aguardam por um doador compatível no REDOME. Isso nos motivou a nos cadastrar, pois quanto mais pessoas fizerem parte do registro, maiores serão as chances de salvar vidas”, afirma Ana Luísa dos Santos, de 21 anos. A amiga de classe, Brenda Martins Vasconcellos, de 21 anos, também destaca a importância de ser doadora “Muita gente não sabe, mas para alguns pacientes, o transplante de medula óssea é a única esperança de cura. Se podemos fazer a diferença com um gesto tão simples, por que não ajudar?”, finaliza a estudante.

O mutirão também ajudou a desmistificar a doação de medula óssea, um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Muitas pessoas ainda acreditam que a doação é um procedimento extremamente invasivo e doloroso, o que não é verdade. Quando necessário, a coleta pode ser feita de duas formas: por ação sanguínea, com um procedimento semelhante à hemodiálise, ou por punção direta na medula óssea, com anestesia local, tornando o procedimento indolor para o doador.

O presidente da Casa Ronald McDonald ABC, Paulo Antônio, celebrou o sucesso da ação. “Cada novo doador cadastrado é uma esperança a mais para quem precisa de um transplante. A compatibilidade é rara, por isso, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores são as chances de salvar vidas”.

A campanha Fevereiro Laranja segue reforçando a importância do diagnóstico precoce da leucemia e incentivando mais pessoas a se tornarem doadores de medula óssea. Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Procure um hemocentro para se cadastrar como doador.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação Henrique Rosante, 21/ Victoria Ramos Cunha, 21 / Ana Luísa dos Santos, 21 / Brenda Martins Vasconcellos, 21 – Estudantes de Terapia Ocupacional e novos doadores de medula óssea