Musk e Trump criticam agência de ajuda humanitária internacional dos EUA

No último domingo (2), o bilionário Elon Musk fez uma grave acusação contra a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), rotulando-a de “organização criminosa” em uma postagem na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. O comentário de Musk veio acompanhado por declarações do ex-presidente Donald Trump, que se referiu à agência como sendo “administrada por lunáticos radicais” e sugeriu que medidas seriam tomadas para sua reformulação.

As críticas surgem em um contexto turbulento para a USAID, que viu seus diretores, John Voorhees e Brian McGill, afastados de suas funções pelo governo após um incidente envolvendo o acesso a documentos sigilosos por parte do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Além disso, a conta oficial da USAID no X foi desativada e seu site permaneceu fora do ar durante o domingo.

Ajuda humanitária suspensa e repercussões globais

A USAID desempenha um papel crucial no envio de ajuda humanitária a diversas nações. Uma das primeiras ações de Trump ao reassumir a presidência em 20 de janeiro foi suspender a assistência internacional por três meses, com o objetivo de reavaliar se tais gastos atendem aos interesses dos Estados Unidos.

Musk, que ocupa a posição de líder do DOGE, fez suas afirmações em resposta a um vídeo que insinuava que a USAID estaria realizando atividades obscuras em colaboração com a Agência Central de Inteligência (CIA) e participando da censura na internet. Em outra publicação polêmica, Musk insinuou que a agência estaria utilizando recursos públicos para financiar pesquisas relacionadas a armas biológicas, incluindo estudos sobre a Covid-19, que resultaram em milhões de mortes. Contudo, essas alegações não foram acompanhadas de provas e foram prontamente ligadas por autoridades do governo Biden a uma campanha russa de desinformação.

Com a suspensão da ajuda internacional, organizações humanitárias expressam preocupação com as repercussões dessa decisão nos países mais vulneráveis do mundo. Enquanto isso, Musk tem sido encarregado por Trump de implementar cortes significativos no governo, visando eliminar despesas consideradas desnecessárias.

Fontes internas indicam que há planos para integrar a USAID ao Departamento de Estado, mas até o momento, a equipe presidencial não se pronunciou oficialmente sobre essa possibilidade. A USAID opera com um orçamento substancial de US$ 42,8 bilhões destinado à ajuda humanitária e ao desenvolvimento global.