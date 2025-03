Musical ‘Uma Noite de Tango’ homenageia Carlos Gardel em São Bernardo

O Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, recebe no dia 29 de março (sábado), às 21h, o espetáculo Uma Noite de Tango – Homenagem a Carlos Gardel e Astor Piazzolla. A apresentação celebra a obra de dois dos maiores ícones do tango mundial em uma noite de música, dança e emoção.

As entradas já estão disponíveis na plataforma Bilheteria Express e em pontos físicos de venda. Para garantir seu ingresso online, acesse: Bilheteria Express ou entre em contato pelo WhatsApp (11) 2771-0016.

Desconto especial para leitores do ABC do ABC:

Os leitores do portal ABC do ABC têm direito à meia-entrada para o espetáculo. Basta informar no momento da compra para garantir o benefício exclusivo.

Valores dos ingressos:

Meia-entrada (leitores do ABC do ABC incluídos): R$ 75,00 + R$ 11,25 (taxa de serviço)

R$ 75,00 + R$ 11,25 (taxa de serviço) Promocional: R$ 100,00 + R$ 15,00 (taxa de serviço)

R$ 100,00 + R$ 15,00 (taxa de serviço) Inteira: R$ 150,00 + R$ 22,50 (taxa de serviço)

Pontos de venda físicos (sem taxa de serviço):

Kalifas Pratos Árabes

Endereço: Rua Helena Jacquey, 149 – São Bernardo do Campo (ao lado do Teatro Lauro Gomes)

Horário: Segunda a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 18h às 23h.

Formas de pagamento: Cartão de débito, crédito e Pix.

Tio Gil Centro

Endereço: Rua Baraldi, 994 – São Caetano do Sul

Horário: Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 18h.

Formas de pagamento: Cartão de débito, crédito e Pix.

Tio Gil Magazine

Endereço: Praça dos Expedicionários, 55 – São Caetano do Sul

Horário: Segunda a sexta, das 8h30 às 20h; sábado, das 8h30 às 19h; domingo, das 9h às 17h.

Formas de pagamento: Cartão de débito, crédito e Pix.

O espetáculo reúne a paixão e a intensidade do tango, em uma experiência que percorre os clássicos de Gardel e as inovações de Piazzolla, transportando o público para as ruas de Buenos Aires em uma viagem cultural e sensorial.