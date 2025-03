Lorenzetti anuncia patrocínio master ao musical ‘Mamma Mia!’ em São Paulo

A Lorenzetti anuncia o patrocínio master ao espetáculo ‘Mamma Mia! – O Musical‘ – um dos maiores sucessos da Broadway, que desembarca no Brasil para curta temporada. O musical, que encantou mais de 80 mil espectadores em sua última passagem pelo país, estreia em 14 de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com apresentações até 6 de abril.

Traduzido em mais de 14 idiomas, o fenômeno musical, criado a partir das icônicas canções do ABBA, retrata a história de Sophie, uma jovem que está prestes a se casar e decide convidar três ex-pretendentes de sua mãe para a cerimônia, na esperança de descobrir quem é o seu verdadeiro pai. Em meio à trama, sua mãe, Donna, se surpreende ao reencontrar antigos amores.

Com direção de Charles Möeller e Claudio Botelho, a versão brasileira de ‘Mamma Mia!’ conquistou críticos e público, sendo um verdadeiro sucesso de bilheteria em 2023. Durante o espetáculo, os convidados são levados por uma história repleta de romance, comédia e muita música, ao som de sucessos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “The Winner Takes it All”.

“É motivo de orgulho sermos patrocinadores master de ‘Mamma Mia! – O Musical’, um clássico que já encantou mais de 42 milhões de espectadores ao redor do mundo, reafirmando nosso compromisso com a cultura e o entretenimento. Queremos proporcionar ao público experiências inesquecíveis e incentivar o acesso ao teatro musical”, destaca Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.

SERVIÇO

Mamma Mia! O Musical

Local: Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – 3° Piso – Perdizes, São Paulo – SP

Temporada entre 14/03 e 06/04

Sessões: Quintas e Sextas, às 20h / Sábados, às 16h, e às 20h / Domingos, às 15h, e às 19h

Ingressos disponíveis