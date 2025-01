Musical Bar celebra sucessos da cena musical de 2024

O Musical Bar, evento que se consolidou como tradição na cena musical de São Paulo, retorna em grande estilo para sua 8ª edição. Em celebração aos musicais de sucesso de 2024, a festa acontecerá no dia 26 de janeiro, das 19h às 23h, na Casa Rockambole (Rua Belmiro Braga, 119 – Pinheiros).

Os destaques da noite incluem apresentações de grandes musicais que marcaram o ano, como Legalmente Loira, República Lee, A Noviça Rebelde, Alguma Coisa Podre, Elvis, Elis, Hairspray, Beetlejuice, Dear Evan Hansen, Cabaret e muito mais.

Uma novidade que retorna aos palcos do Musical Bar é o Open Mic, um momento especial e interativo em que o público pode subir ao palco e cantar seus musicais favoritos sozinho ou acompanhado, tornando a noite ainda mais emocionante e participativa.

Line-up de estrelas

Para essa edição, o Musical Bar reunirá um elenco de peso dos nomes que se destacaram nos palcos ao longo de 2024. Entre os que já estão confirmados, estão Aline Cunha, que recentemente interpretou Maybelle em Hairspray, a talentosa artista amazonense Marcella Bártholo, protagonista de República Lee, e Gigi Debei, que recentemente encantou o público como Vivienne Kensington em Legalmente Loira.

Ainda no line-up, o público poderá conferir performances de Hipólyto, que deu vida a Emmet Forest em Legalmente Loira; Robson Lima, que viveu Elvis Presley jovem no palco do Teatro Santander (SP); e Tabatha Almeida, que integrou os elencos de Beetlejuice e A Noviça Rebelde.

A cantora e atriz Thaís Piza, conhecida por sua interpretação de Miranda Hillard em Uma Baba Quase Perfeita, e Verônica Valentino, que brilhou como Bernadette Bassenger em Priscilla, A Rainha do Deserto, também fazem parte da noite.

Ingressos

Os ingressos para o Musical Bar já estão disponíveis e custam a partir de R$ 80 via site da Meaple: https://meaple.com.br/rockambole/musical-bar.

Serviço:

Evento: Musical Bar – Uma Celebração de 2024

Data: 26 de janeiro de 2025, das 19h às 23h

Local: Casa Rockambole – R. Belmiro Braga, 119 – Pinheiros, São Paulo

Ingressos: Disponíveis para compra no link: [https://meaple.com.br/rockambole/musical-bar]