Música nos Hospitais leva concerto inclusivo a estudantes da rede estadual

No dia 26 de março, estudantes da rede estadual de São Paulo assistirão a uma apresentação do projeto Música nos Hospitais, promovido pela Associação Paulista de Medicina (APM). O concerto será realizado pela Orquestra do Limiar, composta por 14 músicos e regida pelo maestro e médico Samir Rahme. O evento acontecerá no Auditório Adib Jatene, na APM, e será transmitido ao vivo para os diversos andares do Hospital São Paulo, da UNIFESP. A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem patrocínio da APSEN.

Com a previsão de um público de 150 pessoas presentes na Associação Paulista de Medicina, entre alunos, professores e coordenadores das Escola Estadual Antoine de Saint Exupéry e Escola Estadual Ministro Costa Manso, o evento será inclusivo. Para que todos possam aproveitar a performance, serão oferecidos recursos como audiodescrição e tradução em Libras.

Repertório mescla clássicos e sucessos dos Beatles

Os alunos, com idades entre 14 e 18 anos, poderão apreciar um repertório diversificado, que inclui clássicos de compositores renomados como Mozart, Edvard Grieg e Antonio Vivaldi. A apresentação também trará as canções I Want to Hold Your Hand e The Long and Winding Road, sucessos atemporais dos Beatles.

Com 20 anos de trajetória, o projeto, que tem como missão levar momentos de serenidade e leveza ao ambiente hospitalar, agora amplia seu alcance, trazendo a música erudita para os adolescentes da rede estadual. “Todo o esforço para a realização desse projeto vale muito a pena, porque através dele conseguimos propiciar um momento especial para as pessoas, um momento de elevação e de profunda delicadeza”, destacou Cleusa Cascaes Dias, Diretora Cultural da Associação Paulista de Medicina.

Confira as próximas apresentações

Programação da 15ª Temporada do “Música nos Hospitais” (2024-2025)

Concerto 9 – Concerto no auditório aberto ao público, transmitido ao vivo para o Hospital São Paulo – UNIFESP

Data: 26/03/2025 (quarta-feira), às 11h

Local: Associação Paulista de Medicina – Auditório Adib Jatene

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista, São Paulo/SP

Data: 09/04/2025 (quarta-feira), às 11h

Local: Associação Paulista de Medicina – Auditório Adib Jatene

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista, São Paulo/SP

Data: 23/04/2025 (quarta-feira), às 11h

Local: A definir

Ensaios abertos

Onde: Associação Paulista de Medicina (APM) – Térreo

Associação Paulista de Medicina (APM) – Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista

Quando: Terças-feiras, das 19h às 22h
25 de março de 2025
1, 8, 15 e 22 de abril de 2025

(Programação sujeita a alterações)

Reservas para grupos escolares – Ensaios abertos para escolas

Reservas: (11) 3188-4305

(11) 3188-4305 WhatsApp: (11) 99672-3740

(11) 99672-3740 Datas: 1 e 15 de abril de 2025

