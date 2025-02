Música nos Hospitais leva concerto gratuito ao HSPE em São Paulo

O projeto “Música nos Hospitais”, realizado pela Associação Paulista de Medicina (APM), leva um conjunto de cordas ao Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe), no próximo dia 26 de fevereiro, quarta-feira, às 11h.

A apresentação será da Orquestra do Limiar, composta por 14 músicos e regida pelo maestro e médico Samir Rahme. O concerto acontece na rampa de entrada do HSPE, localizado na Rua Pedro de Toledo, nº 1.800. A iniciativa conta com aprovação do Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio da APSEN.

Música como acolhimento nos hospitais

Desde sua criação em 2004, o projeto já realizou 190 apresentações em 68 unidades hospitalares, impactando cerca de 60 mil pessoas em todo o Brasil, entre médicos, enfermeiros, funcionários, pacientes e familiares.

“A Orquestra já apresentou mais de 200 concertos, então é realmente um projeto de longo alcance, mas o mais importante disso tudo é que é um projeto que, através da música, leva um momento de relaxamento, de paz, que mitiga o sofrimento e a tensão do ambiente hospitalar”, afirmou Cleusa Cascaes Dias, Diretora Cultural da Associação Paulista de Medicina.

Nesta edição, o público poderá apreciar um repertório especial, incluindo obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Grieg, Ottorino Respighi e Aram Khachaturian. Também serão apresentadas peças clássicas como Outono, de Vivaldi, Oblivion, de Astor Piazzolla, e o animado Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu.

O poder da música no ambiente hospitalar

O maestro Samir Rahme destaca a importância da escolha das músicas para os concertos. “As peças escolhidas para os concertos nos hospitais acentuam a qualidade harmonizadora, quente, leve e extremamente sensível dos instrumentos de cordas. Durante o tempo em que a orquestra está tocando, as obras transmitem essa beleza musical e invadem a alma dos pacientes, acompanhantes, corpo clínico, funcionários e demais presentes”.

O principal objetivo do projeto é levar, por meio da música, um momento de acolhimento e serenidade para o ambiente hospitalar. “Todo o esforço para a realização desse projeto vale muito a pena, porque através dele conseguimos propiciar um momento especial para as pessoas, um momento de elevação e de profunda delicadeza. Só a música consegue nos levar para esses estados de alma”, acrescentou Cleusa Cascaes Dias.

Confira as próximas apresentações

A 15ª Temporada do “Música nos Hospitais” (2024-2025) já tem novas datas confirmadas:

26/02/2025 – 11h | Hospital do Servidor Público Estadual (Iamspe) – São Paulo/SP

12/03/2025 – 11h | Hospital Santa Marcelina de Itaquera – São Paulo/SP

26/03/2025 – 11h | Auditório Adib Jatene (APM) – São Paulo/SP (com transmissão ao vivo para hospitais)

09/04/2025 – 11h | Auditório Adib Jatene (APM) – São Paulo/SP (com transmissão ao vivo para hospitais)

23/04/2025 – 11h | Local a definir

O projeto ainda conta com ensaios abertos ao público, realizados às terças-feiras na Associação Paulista de Medicina (APM).