Música de Minas Gerais se consagra grande campeã do Festival Nacional da Canção

Após uma final emocionante a música “Zumbi dos palmares“ ganhou o troféu Lamartine Babo como a melhor música do 54º Festival Nacional da Canção. Durante três dias Boa Esperança se tornou palco de grandes atrações e um espetáculo a céu aberto. As semifinais aconteceram nos dias 5 e 6 de setembro, onde 30 músicas se apresentaram. Destas, 12 foram selecionadas para a grande final no sábado dia 7 de setembro. A música com composição e interpretação de Luiz Salgado foi consagrada a grande campeã do Festival Nacional da Canção.

Ouça:

Veja como ficou a classificação:

MÚSICAS PREMIADAS:

1º LUGAR ONLINE

TROFEU + PREMIAÇÃO:R$7.000,00

CIDADE:LEOPOLDINA/MG

MÚSICA:MULHER DE BATALHA

COMPOSIÇÃO:JANAINA GENTIL

INTERPRETAÇÃO: JANAINA GENTIL

6º AO 10º LUGAR

PREMIAÇÃO: R$3.600,00

5º LUGAR:

TROFEU + PREMIAÇÃO: R$ 5.000,00

CIDADE:SÃO PAULO/SP

MÚSICA:TEMPO DE CRIANÇA

COMPOSIÇÃO:THOMAS HOWARD E ANA LUIZA

INTERPRETAÇÃO: ANA LUIZA THOMAS HOWARD

4º LUGAR

TROFEU + PREMIAÇÃO: R$ 7.000,00

CIDADE:CRUZILIA-MG

MÚSICA:EUFORIA

COMPOSIÇÃO:RENAN RIBEIRO

INTERPRETAÇÃO: MARIANO NANNON, RENAN E GÊ

MELHOR INTERPRETE

TROFEU + PREMIAÇÃO: R$ 5.000,00

CIDADE: PETROLINA/PE

MÚSICA: SONHOS

COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO: FERNANDA LUZ

3º LUGAR

TROFEU + PREMIAÇÃO: R$ 12.000,00

CIDADE:FORTALEZA/CE

MÚSICA:RETUMBANTE

COMPOSIÇÃO:EDINHO VILAS BOAS

INTERPRETAÇÃO: EDINHO VILAS BOAS

2º LUGAR

TROFEU + PREMIAÇÃO: R$ 17.000,00

CIDADE:SANTANA/AP

MÚSICA:INCANTU

COMPOSIÇÃO:ENRICO DI MICELI E JOÃOZINHO

INTERPRETAÇÃO: ARIEL MOURA

1º LUGAR

TROFEU LAMARTINE BABO + PREMIAÇÃO: R$ 22.000,00

CIDADE:ARAGUARI/MG

MÚSICA:ZUMBI DOS PALMARES

COMPOSIÇÃO:LUIZ SALGADO

INTERPRETAÇÃO: LUIZ SALGADO

Temporada 2024

O Fenac levou milhares de pessoas a lotarem as praças das sete cidades-sede. Realizado em um clima de celebração e valorização da música brasileira, o festival percorreu as cidades de Tiradentes, Perdões, Elói Mendes, Três Pontas, Coqueiral, Nepomuceno e Boa Esperança, unindo público e artistas em torno da paixão pela música.

Durante as etapas classificatórias, os espectadores foram presenteados com uma diversidade musical incomparável, que passeou por diversos estilos e gêneros, refletindo a riqueza cultural do Brasil. As músicas selecionadas para as fases finais mostraram a qualidade e o talento dos artistas participantes, confirmando o FENAC como um dos principais palcos da música autoral no país.

Além das apresentações das canções concorrentes, o público também acompanhou atrações especiais que transformaram as noites do festival em verdadeiros espetáculos.

Bandas renomadas e artistas consagrados subiram ao palco, criando momentos únicos e inesquecíveis. Henrique Portugal do Skank, Alexandre Nero, Sá & Guarabyra, Falamansa, Nano Vianna, Paulo Ricardo, Victor e Leo e a Banda Biquini agitaram as noites do Festival.

Este ano, cerca de 1.000 músicas de compositores de 25 estados brasileiros e 6 países diferentes se inscreveram no festival. A comissão de seleção escolheu 120 para participar das etapas classificatórias.

O festival reafirmou sua importância no cenário cultural brasileiro, não apenas por promover a música, mas também por fomentar o turismo e a economia local das cidades envolvidas. O FENAC 2024 foi, sem dúvidas, uma celebração à altura de sua história e tradição, deixando todos na expectativa para a próxima edição.

Parcerias:

Entre as parcerias importantes para a realização do festival está a empresa Correios e o Governo Federal, que faz parte da temporada 2024. Arte, cultura e boa música de forma gratuita, nas praças, para toda a população.