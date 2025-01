Música de Bad Bunny vira símbolo de protesto para imigrantes da América Latina

A canção “Lo que le Pasó a Hawaii“, do renomado artista porto-riquenho Bad Bunny, embora escrita com Porto Rico em mente, tornou-se um símbolo de resistência e identificação para muitos imigrantes latino-americanos, incluindo venezuelanos, cubanos e nicaraguenses. Desde seu lançamento no álbum “Debí Tirar Más Fotos“, há apenas dez dias, a música tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais por aqueles que vivem sob regimes autoritários em suas nações de origem.

Um dos trechos mais impactantes da canção aborda a dor do exílio: “Aqui ninguém quis ir [embora], e os que foram sonham em voltar“. Este lamento ressoa especialmente entre os quase 8 milhões de migrantes e refugiados venezuelanos que fugiram da crise política e econômica exacerbada pela administração do presidente Nicolás Maduro.

Vídeos publicados por usuários no TikTok revelam paisagens nostálgicas da Venezuela, como o icônico monte El Ávila e o colorido piso do Aeroporto de Maiquetía, evocando memórias de um lar deixado para trás. “Bad Bunny escreveu ‘Hawaii’ e fez com que nós, venezuelanos, chorássemos“, afirmou uma usuária em um dos vídeos, destacando a conexão emocional com a letra da música.

Apesar de a canção ter sido composta originalmente para refletir as experiências e os desafios enfrentados por Porto Rico — um território associado aos Estados Unidos que luta contra a gentrificação e a perda cultural — ela acabou se tornando uma plataforma de protesto que uniu diversas vozes latino-americanas. As referências à cultura porto-riquenha, como o termo le-lo-lai e a menção ao jíbaro (camponês), enriquecem ainda mais o conteúdo da obra.

A obra também levanta questões sobre a situação atual de Porto Rico, onde muitos habitantes têm sido forçados a deixar suas terras devido à busca por melhores oportunidades econômicas, uma tendência acentuada após o Furacão Maria em 2017. Para contornar a crise financeira, legislações locais têm atraído investimentos externos, especialmente na área da tecnologia, mas isso também resultou na migração em massa de cidadãos da ilha.

O artista Benito Antonio — nome verdadeiro de Bad Bunny — utiliza sua música como uma forma de criticar um modelo colonialista persistente e expressar os sentimentos de um número crescente de pessoas obrigadas a abandonar seus países por razões variadas, incluindo medo, repressão política ou colapsos econômicos. Assim, mesmo não sendo sua intenção inicial, Bad Bunny conseguiu criar uma conexão significativa com as realidades enfrentadas por essas diásporas latino-americanas.