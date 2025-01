Bad Bunny é o primeiro latino a emplacar 100 músicas na Billboard Hot 100

O cantor porto-riquenho Bad Bunny fez história ao se tornar o primeiro artista latino a atingir a marca de 100 músicas na prestigiada Billboard Hot 100. O feito foi concretizado com o lançamento de seu mais recente álbum, intitulado “Debí Tirar Más Fotos”, que estreou no dia 5 de janeiro. Este novo projeto musical conta com um total de 17 faixas, todas elas conseguindo uma posição na Hot 100, catapultando o artista para o topo das paradas.

Bad Bunny entre os maiores da música mundial

Além de seu impacto na Hot 100, o álbum também obteve um impressionante segundo lugar na Billboard 200, uma outra lista de grande relevância no cenário musical. Com as novas 15 entradas, Bad Bunny elevou seu número total de músicas na Hot 100 de 98 para 113, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais nomes da música contemporânea.

Este feito coloca Bad Bunny entre os 20 artistas que fazem parte do restrito grupo que possui 100 ou mais faixas listadas na Hot 100. Artistas renomados como Elvis Presley, Drake e Taylor Swift também estão nessa seleta companhia. Entretanto, Bad Bunny se destaca por ser o primeiro a alcançar tal marca cantando predominantemente em espanhol.

A repercussão do novo álbum não se limita apenas à Billboard. A faixa-título “DtMF” alcançou o topo do ranking global do Spotify logo após seu lançamento, registrando impressionantes 11,5 milhões de reproduções em apenas 24 horas, conforme revelado pelos dados da plataforma.