Museus-Casas recebem oficina de poema e homenagem a Mário de Andrade

Os museus Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, estão com diversas linguagens artísticas na programação de fevereiro.

Entre os destaques, uma oficina de leitura e escrita inspirada nos sons das cidades por meio da literatura; uma roda de conversa sobre os rios da capital paulista e os impactos da urbanização; um cortejo pelo cemitério da Consolação em homenagem a Mário de Andrade e onde tem o túmulo do modernista; e um bate-papo sobre a presença feminina no cinema a partir das obras do cineasta Walter Hugo Khouri.

Casa das Rosas

Em quatro encontros nos dias 30/1, 4 e 6/2, às 19h, e 8 de fevereiro, a partir das 16h, a Casa das Rosas promove a Dizendo São Paulo: oficina de leitura e sonorização de poemas, que explora imagens, sons das cidades e outras musicalidades como a de Itamar Assumpção e Maurício Pereira, além das obras literárias de Mário de Andrade e Roberto Piva como material de trabalho. As aulas serão ministradas por Jeanne Callegari, autora de livros de poemas e biografia como a que escreveu sobre Caio Fernando Abreu, além de curadora e organizadora da Macrofonia!.

Também na Casa das Rosas, os rios da capital paulista serão os protagonistas da roda de conversa Rios urbanos como personagens vivos da cidade de São Paulo, no dia 1º de fevereiro a partir das 15h. Mediado por José Bueno, arquiteto e urbanista social pela FAU-USP, o bate-papo pretende promover um olhar crítico e sensível sobre a relação da cidade com a sua geografia e memória a partir de reflexões culturais, históricas e ambientais. Para informações sobre os convidados, acesse o site do museu.

Casa Mário de Andrade

Há 80 anos Mário de Andrade se despedia do planeta Terra e foi banzar no campo vasto do céu. Para homenagear o escritor, músico e secretário da cultura de São Paulo, o Núcleo de Ação Educativa juntamente com o Núcleo de Pesquisa do Museu-Casa convidam o público para o Cortejo noturno pelo Cemitério da Consolação, no dia 25/2, a partir das 18h. Além de conhecer fatos históricos, os participantes poderão visitar túmulos de amigos, familiares e do próprio poeta.

Casa Guilherme de Almeida

Fechando a agenda do mês, no dia 26/2, a partir das 19h, a Casa Guilherme de Almeida promove o encontro O cineasta das mulheres: a presença marcante das atrizes no cinema de Walter Hugo Khouri.

Neste bate-papo, Tobias Nunnes, educador do museu, mestre em Estudos da Tradução e investigador do cinema de Walter Hugo Khouri há mais de uma década, destaca as particularidades do cineasta de forma panorâmica, que na contramão do cinema nacional nas décadas de 1970 e 1980, tinha em suas obras o protagonismo feminino exaltado e valorizado.

Serviço:

Programação Gratuita

Casa das Rosas

DIZENDO SÃO PAULO:OFICINA DE LEITURA E SONORIZAÇÃO DE POEMAS

Com Jeanne Callegari

30 de janeiro; 4, 6 e 8 de fevereiro

Terças e quintas, às 19h; Sábado às 16h

Local: Varanda Haroldo

Classificação etária: 14 anos

Inscrições no site



OS RIOS URBANOS COMO PERSONAGENS VIVOS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Com José Bueno

Sábado, 1º de fevereiro, a partir das 15h

Local: Varanda Haroldo

Classificação etária: 14 anos

Sem a necessidade de inscrição

Museu Casa das Rosas

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP) Tel.: (11) 3285-6986. Funcionamento: aberto de terça a domingo, das 10h à 17h30 (permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui.

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Os contatos estão disponíveis no site.

Casa Mário de Andrade

CORTEJO NOTURNO PELO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO – 80 ANOS DA MORTE DE MÁRIO DE ANDRADE

Com Núcleo de Ação Educativa e Núcleo de Pesquisa do Museu-Casa

Terça-feira, 25 de fevereiro, das 18h às 20h

Local: Cemitério da Consolação

Classificação etária: livre

Inscrições no site

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site.

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Casa Guilherme de Almeida

O CINEASTA DAS MULHERES: A PRESENÇA MARCANTE DAS ATRIZES NO CINEMA DE WALTER HUGO KHOURI

Com Tobias Nunnes

Quarta-feira, 26 de fevereiro, das 19h às 21h

Local: plataforma Zoom

Inscrições no site

Funcionamento:

Terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

R. Macapá, 187 – Perdizes, São Paulo-SP

Tel.: 11 3673-1883

Acessibilidade: rampa de acesso, elevador, piso podotátil e banheiro adaptado; videoguia em Libras e réplicas táteis.