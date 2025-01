Museu do Futebol abre edital para selecionar projetos artísticos  

O Museu do Futebol acaba de lançar um edital de credenciamento para selecionar trabalhos artísticos que tenham o futebol como tema nas áreas de literatura, teatro, música, performance ou que mesclem diversas linguagens artísticas. As iniciativas selecionadas poderão ser chamadas a compor a programação cultural do Museu, com cachê de R$ 7.500. A ideia é abrir a oportunidade para que artistas, grupos e cooperativas possam se apresentar nos espaços do Museu de forma remunerada, ajudando a difundir seus trabalhos e, ao mesmo tempo, fortalecer a ligação entre arte e o esporte mais popular do Brasil. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

Podem se inscrever pessoas, grupos e cooperativas com sede ou residência no estado de São Paulo e que comprovem a realização de três produções anteriores. As iniciativas poderão compor um banco de projetos e oito delas serão chamadas para se apresentar na programação do Museu entre os meses de maio e dezembro de 2025. Cada proponente pode inscrever apenas um projeto. No julgamento das propostas, será levada em consideração a diversidade étnica (inclusão de pessoas pretas, pardas, indígenas ou amarelas), de gênero (mulheres, pessoas transgêneras ou não-binárias) e a inclusão de pessoas com deficiência.

As inscrições ficam abertas de 6 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025. A divulgação dos projetos selecionados será feita até o dia 4 de abril.

O formulário de inscrição e o edital podem ser acessados neste link , que tem também informações técnicas sobre os espaços indicados para as apresentações e o raider técnico disponibilizado pelo Museu.

