Equipamentos do Governo de SP iniciam programação de férias

O ano de 2025 já começa a todo vapor nos equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com o início de algumas programações de férias. A agenda cultural de 28 de dezembro a 3 de janeiro traz dicas que já valem para todo o mês de janeiro.

Na capital paulista, alguns museus estão com opções imperdíveis para as férias: é o caso do Museu da Língua Portuguesa, que conta com três exposições em cartaz, e o MIS Experience, que trouxe toda a turma do Bob Esponja para uma experiência interativa, que acaba de ser prorrogada e fica em cartaz até fevereiro.

Entre as novidades, o Museu do Futebol promove 18 dias com diversos esportes para incentivar a atividade física. Já a Pinacoteca apresenta oficinas criativas, como “Experimenta!” e “JogaJunto”, e o Museu das Culturas Indígenas traz a “Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça”, inspirada na cultura da Abya Yala e na cultura Guarani.

E para quem quer aproveitar o tempo livre para se aprimorar, a São Paulo Escola de Dança conta com inscrições abertas para cursos livres e de extensão. Entre as opções, estão cursos como “Jazz Dance no Teatro Musical” e “Das Ruas Aos Palcos: Estudos Coreográficos de Danças Urbanas”, entre outras.

No interior, o Museu Felícia Leirner promove a brincadeira educativa “Twister Musical” ao longo de todo o mês. E o Museu Casa de Portinari apresenta, ainda em dezembro, um sarau em comemoração aos 121 anos do pintor que dá nome ao espaço.

Confira todos os destaques:

Museu do Futebol incentiva atividades físicas nas férias

Onde? Museu do Futebol – Área externa. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo.

Museu do Futebol – Área externa. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo. Quando? A partir de 28 de dezembro. Terça a domingo, das 10h às 17h (Exceto dias 31/12 e 1º/1).

Nessas férias, o Museu do Futebol promove, a partir de 28 de dezembro, um total de 18 dias de atividades esportivas praticadas com bola. Entre as opções, todas acompanhadas por educadores físicos, estão Basquete, Futebol, Futebol de Cinco e Voleibol. Podem participar crianças e adolescentes.

“Brincadeira da Onça” no Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo. Quando? De 2 a 26 de janeiro. Quinta a domingo, das 10h às 16h.

Integrando a ação “Férias na TAVA”, o Museu das Culturas Indígenas promove a atividade “Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça”. O jogo de tabuleiro traz o lado lúdico da cultura da Abya Yala (América) e da cultura Guarani e convida o público a exercitar a criatividade e a habilidade de tomar decisões. A ação “Férias na TAVA” leva o nome do espaço comunitário central para o povo Guarani, considerado Patrimônio Cultural do MERCOSUL.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Fábricas de Cultura iniciam oficinas de férias

Onde? Fábricas de Cultura Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos).

Fábricas de Cultura Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos). Quando? De 2 de janeiro a 1º de fevereiro. Consultar a programação de cada Fábrica.

As Fábricas de Cultura Setor A iniciam, a partir de 2 de janeiro, a programação de férias. Artes plásticas, circo, dança, música, teatro, tecnologia libras, xadrez e audiovisual estão entre as oficinas ofertadas na Zona Leste da capital paulista, São Bernardo do Campo e Santos.

Exposição do Bob Esponja é prorrogada

Onde? MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo. Quando? Até 9 de fevereiro. Terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 20h.

Diretamente da Fenda do Biquini, Bob Esponja e seus amigos vão ficar mais tempo no MIS Experience. A exposição “Bob Esponja – A Experiência” foi prorrogada até o dia 9 de fevereiro de 2025. Lúdica e imersiva, a atividade propõe um mergulho no universo do desenho animado mais amado da cultura pop, com diversas ativações interativas.

Quartas a sextas: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Sábados, domingos e feriados: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Entrada Gratuita às terças-feiras.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Xadrez nas Bibliotecas de São Paulo e Villa-Lobos

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana, São Paulo. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana, São Paulo. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo. Quando? Sábados, das 15h às 17h (Biblioteca Parque Villa-Lobos). Domingos, das 14h às 16h (Biblioteca de São Paulo).

As oficinas de xadrez regulares continuam no mês de janeiro, instigando ainda mais a capacidade de desenhar estratégias e raciocínio lógico dos participantes. A atividade é gratuita e acontece aos sábados, na Biblioteca Parque Villa-Lobos, e aos domingos, na Biblioteca de São Paulo.

Sarau celebra 121 anos de Cândido Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski. Quando? Dia 29 de dezembro. Domingo, 19h.

Celebrando os 121 anos do pintor Cândido Portinari (1903-1962), nascido em 29 de dezembro de 1903 em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove o sarau musical “Cantigas de Minha Terra”, com a dupla de artistas regionais Ricardo e Tiago.

Pinacoteca promove jogos e experimentações nas férias

Onde? Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo. Pina Luz. Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo.

Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo. Pina Luz. Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo. Quando? Dias 02, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27 e 29 de janeiro, das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30 (Pina Contemporânea). Dias 02, 04, 05, 06, 18, 19, 20, 25, 26 e 30 de janeiro, das 10h30 às 15h30 (Pina Luz).

A partir de 2 de janeiro, a Pinacoteca promove diversas atividades de férias. Entre elas, “Experimenta!” instiga os participantes a partir de 5 anos a fazerem experimentações com as artes visuais no Ateliê da Pina Contemporânea. Já o “JogaJunto”, na Pina Luz, traz jogos que dialogam com as obras do acervo.

Pina Luz: Entrada Gratuita. Pina Contemporânea: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações: Experimenta! e JogaJunto .

Inscrições abertas para os cursos de férias da SPED

Onde? São Paulo Escola de Dança. Complexo Júlio Prestes, R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo.

São Paulo Escola de Dança. Complexo Júlio Prestes, R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo. Quando? Inscrições até 15 de janeiro.

Para quem quer aproveitar as férias para aprimorar o conhecimento em dança, a São Paulo Escola de Dança está com inscrições abertas para os cursos de extensão cultural em diversas modalidades: “Jazz Dance no Teatro Musical”, “Na Cadência do Samba”, “Duos e Duetos: Na Dança De Salão, Jazz Dance e Dança Contemporânea”, “Das Ruas Aos Palcos: Estudos Coreográficos de Danças Urbanas”, “Balé Clássico: Abordagem Humanizada” e “Danças Tradicionais Afro-Brasileiras”, além de curso livre de Jazz Dance. Os editais e informações dos processos seletivos estão no site.

Inscrição Gratuita (mediante processo seletivo).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Museu da Língua Portuguesa tem três opções para férias

Onde? Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo.

Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo. Quando? De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h). Vidas em Cordel: De terça a domingo, das 10h às 18h.



O Museu da Língua Portuguesa possui, atualmente, três exposições em cartaz e que são uma ótima pedida para as férias: a exposição principal, que ocupa dois andares e aborda a diversidade da língua portuguesa; a exposição temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”, que destaca a presença de línguas como a iorubá e as do grupo bantu no português falado no Brasil. E, no Pátio B, a temporária “Vidas em Cordel”, que destaca histórias de pessoas contadas por meio de cordéis.

R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira). Sábados: Entrada Gratuita. Vidas em Cordel: Entrada Gratuita (todos os dias).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Crianças se divertem com “Twister Musical” no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? De 2 a 30 de janeiro. Quintas-feiras, às 11h e 15h.

O Museu Felícia Leirner dá início à sua programação de férias com a atividade lúdica “Twister Musical”. O tradicional jogo Twister, que desenvolve equilíbrio e flexibilidade, ganha notas musicais e símbolos para as crianças aprenderem brincando.