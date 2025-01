Museu do Café tem programação especial para crianças durante as férias

O Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – oferecerá até 2 de fevereiro uma programação especial direcionada ao público infantil e às suas famílias. Com brincadeiras, jogos e oficinas, a criançada poderá curtir momentos de diversão e aprendizado durante as férias escolares.

Disponível de quarta a domingo, das 11h às 17h, o já tradicional Espaço Café com Leite conta com piscina de bolinhas, cama elástica, xícara giratória, mini cafeteria e o Cafezalzinho, que reproduz uma pequena plantação e permite que a criança entenda melhor os processos envolvidos na produção da segunda bebida mais consumida no mundo. Para proporcionar mais experiências lúdicas relacionadas ao grão e a sua história e cultura, atividades temáticas serão realizadas aos fins de semana, sempre às 15h.

Em 18 de janeiro, uma oficina de circo conduzida pela Trupe do Mar proporcionará a experimentação da arte circense, em especial as habilidades de acrobacia e malabarismo, com humor de palhaço. Realizada pelo Núcleo Educativo do MC, a contação de histórias será a atração no dia 25, excepcionalmente às 16h. Contos, lendas e fábulas que abordam temas ligados ao universo do café e do museu atraem a atenção de diversas faixas etárias e estimulam o hábito da leitura.

Em 19 de janeiro, a oficina de minibarista apresentará uma introdução lúdica ao latte art, ensinando os pequenos a criar desenhos decorativos em bebidas com café e leite. No último domingo do mês (26) e no dia 2 de fevereiro, a atividade terá como foco o preparo de milkshake de café. De forma simples e divertida, os participantes poderão misturar ingredientes como sorvete, leite, café e confeitos para fazer sua bebida gelada.

A entrada no Espaço Café com Leite custa R$16, com direito à visitação às exposições em cartaz no Museu e os pequenos até 7 anos não pagam. Voltado para a faixa etária de 0 a 10 anos, o local tem capacidade para receber simultaneamente até 50 pessoas (criança e acompanhante). As vagas para as oficinas são limitadas e os interessados devem retirar senha com os monitores 30 minutos antes da ação desejada, no próprio espaço Café com Leite.

Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP

Telefone: (13) 3213-1750

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h).

R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos.

Acessibilidade no local – Não possui estacionamento.