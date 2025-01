CCBB Educativo tem atividades gratuitas para crianças em janeiro

O Triângulo SP, região que engloba o Largo São Bento, o Pateo do Collegio e o Largo São Francisco pode ser considerado como um verdadeiro recorte vivo da história do centro da capital paulista e até mesmo da própria cidade. Ao mesmo tempo, esta região é um ótimo convite para uma visita turística, graças à grande variedade de opções culturais para toda a família.

E dentro destas opções está uma série de atividades realizadas pelo programa CCBB Educativo – Arte e Cultura, para que as crianças e suas famílias possam aproveitar o período de férias de janeiro. Ao longo do mês, as ações terão como base a exposição Flávio Cerqueira: Um escultor de significados, que fica em cartaz até 17 de fevereiro. Desta maneira, a ideia é proporcionar, sobretudo para as crianças e suas famílias, opções de atividades lúdicas e totalmente gratuitas, especialmente criadas para dialogar com os conceitos da mostra.

Dentre os destaques da programação está a oficina Primeiro Brincar – Utopias no Jardim os participantes vivem uma exploração sonora e brincante com objetos como luneta, lanterna, regador, livros, bússola, chapéu, balde, simbolizando que cada escultura de Flávio Cerqueira carrega um objeto símbolo.

Oficina Integrada

Na oficininha Contornando Narrativas as crianças interagem com objetos que resgatam a poesia de Flávio Cerqueira e, depois de brincarem com eles, congelam uma ação, que será contornada em uma grande placa de acetato. Já na oficina integrada Pretexto para te encontrar, os visitantes produzem uma placa de metal em alto relevo com imagens inspiradas na obra de Flávio Cerqueira, esculpindo inspirações e significados.

Já para as famílias que desejam inspirar o interesse pela leitura nas crianças, a atividade Que Livro é Esse? – “Escultores de Caminhos” apresenta obras que mostram o movimento e a transformação de personagens que, na alegria ou na tristeza, souberam fazer com sua própria história. Ao longo do mês a programação terá como base as seguintes obras: O ponto (Peter H. Reynolds), A árvores Generosa (Shel Silverstei), Pode Pegar! (Janaína Tokitaka) e O passeio e (Pablo Lugones e Alexandre Rampazo).

Conto um Conto

Para os fãs de contações de histórias, há a atividade Conto um Conto – “O Escultor de Histórias”, que neste mês traz obras com enredos que destacam narrativas não lineares, por meio de sagas em que a travessia é surpreendente. Neste mês as histórias que integram a programação são “Lara e o Pássaro”, “Banzo” e “Fátima a Fiandeira”.

E para o público que tiver o interesse de uma visita mediada pelos espaços expositivos ou prédio histórico do CCBB – SP, haverá diversas opções de dias e horários, incluindo visitas especiais em libras.

CCBB EDUCATIVO – ARTE E CULTURA – PROGRAMAÇÃO INFANTIL

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Conto um Conto – “O Escultor de Histórias”

Como seria poder contar sua história entendendo que seu caminho não é uma narrativa linear? Há heróis que não nasceram príncipes, há heroínas que não foram salvas por outra pessoa. Para a exposição “Flávio Cerqueira – o escultor de significados”, inspirados pelos movimentos biográficos do próprio artista, o CCBB Educativo – Arte e Cultura preparou narrativas com sagas em que a travessia é surpreendente.

“Lara e o Pássaro” é uma história baseada na obra “Atalho para Liberdade”, sobre como uma garotinha conseguiu libertar as músicas que apareciam na sua cabeça com a ajuda de um passarinho Tiê.

Já “Banzo” é uma pergunta para todas as pessoas negras que nunca sentiram um lar. É possível sentir saudades de si mesmo? De um lugar que nunca foi? O menino Banzo viaja entre sonho e realidade em uma jornada para encontrar respostas para sua saudade. No caminho, sua ancestralidade o chama para despertar muito mais do que um lar, mas o chamado para a possibilidade de ser feliz.

Por fim, “Fátima a Fiandeira” é um conto grego sobre a filha de um comerciante que viajava a diferentes culturas para os negócios de seu pai. Diante das adversidades, Fátima encontra na sua experiência uma solução possível para a felicidade.

Dias: Sextas, sábados, domingos e segundas

Horário: 14h

Duração: 1h

Local: Mezanino

Capacidade: 200 pessoas

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

Que Livro é esse? – “Escultores de Caminhos”

A mediação de livros infantis deste mês traz quatro obras que mostram o movimento e a transformação dos personagens. Caminhos inesperados, quebra de expectativa e novas perspectivas são pontos encantadores destas obras. São personagens que, na alegria ou na tristeza, souberam fazer com sua própria história. Ao longo do mês a programação terá como base as seguintes obras:

O ponto – Peter H. Reynolds – A menina Vashti acredita que não sabe desenhar. Mas é num primeiro ato, simples, em um ponto que Vashti começa uma jornada de descoberta e criatividade.

A árvores Generosa – Shel Silverstein – Um menino e uma macieira desenvolvem uma relação de brincadeiras, comidas e descanso. Conforme o menino cresce, crescem também suas exigências e a árvore tenta continuar a atender o amigo.

Pode Pegar! – Janaína Tokitaka – Dois coelhos brincam de personagens em situações inusitadas. Eles trocam e destrocam de vestimentas, pulam, voam, salvam pessoas. A brincadeira é uma aventura!

O passeio – Pablo Lugones e Alexandre Rampazo – Para superar o medo de andar de bicicleta, a menina precisou de um empurrãozinho de seu pai. Durante o passeio, pai e filha compartilham emoções e impressões, percebendo que a surpresa e o espanto fazem parte.

Dias: Sábados e domingos

Horário: 11h

Duração: 1h

Local: Mezanino

Capacidade: 50 pessoas

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

PRIMEIRO BRINCAR

Utopias no Jardim

Cada escultura de Flávio Cerqueira carrega um objeto símbolo. Uma luneta, uma lanterna, regador, livros, bússola, chapéu, balde. Para crianças de 0 a 3 anos é proposta uma exploração sonora e brincante com esses instrumentos.

Dias: Sábados e Domingos

Horário: 15h

Local: Mezanino do Prédio Histórico

Duração: 1h

Capacidade: Até 15 pessoas.

Classificação: Livre. Crianças e famílias. Especialmente recomendado para crianças entre 0 a 3 anos.

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

OFICININHA

Contornando Narrativas

As esculturas de Flávio Cerqueira são momentos biográficos do artista esculpidos em bronze. Nesta atividade, as crianças irão interagir com objetos que resgatam a poesia de Flávio Cerqueira e, depois de brincarem com eles, congelam uma ação. Esta ação será contornada em uma grande placa de acetato que vai se compor com a ação delineada de outros participantes construindo uma divertida narrativa entre os momentos registrados.

Dias: Sábados e domingos

Horário: 16h

Duração: 1h

Local: Mezanino do prédio histórico.

Classificação: Livre. Crianças e famílias. Especialmente recomendado para crianças entre 4 e 7 anos.

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

OFICINA INTEGRADA

Essa oficina propõe que o visitante produza uma placa de metal em alto relevo com imagens inspiradas na obra do artista Flávio Cerqueira. O artista maneja a concretude dos materiais de modo a criar espaço para o sonho, para o que não foi dito, para o que não é visto. O CCBB Educativo – Arte e Cultura convida o público a manejar também o metal, esculpindo inspirações e significados. As peças produzidas poderão ser levadas ao final da oficina.

Dias: Sexta, sábado, domingo e segunda.

Horário: a partir das 10h

Duração: 8h

Local: Mezanino

Classificação: a partir de 7 anos

Capacidade: 10 pessoas por horário

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos para exposição no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

VISITA EDUCATIVA AGENDADA

Visitas mediadas aos espaços expositivos ou prédio histórico do CCBB SP, elaboradas pela equipe educativa, para diálogo com o público e aprofundamento sobre a programação. As visitas visam contribuir com a experiência de estar com arte, ampliando e conhecendo novos repertórios, por meio de uma conversa cheia de trocas de saberes. A atividade atende a grupos de estudantes, professores, organizações sociais, instituições culturais e museológicas.

Às sextas-feiras (às 17h) e aos domingos (às 12h) também são realizadas visitas educativas em libras, com capacidade de até 15 pessoas.

Dias: Segundas, quartas, quintas e sextas, exceto feriados

Horário: 9h30 e 15h

Duração: 1h

Local: Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB.

Capacidade: Até 45 pessoas.

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita, mediante agendamento prévio

VISITA EDUCATIVA ESPONTÂNEA

Dias: Todos os dias, exceto terças

Horário: Segundas, quartas e quintas: 12h e 17h. Sextas: 12h. Sábados e domingos: 17h

Duração: 1h

Local: Espaços expositivos do CCBB (prédio histórico e prédio anexo)

Capacidade: 15 pessoas

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura ou bilheteria do CCBB

CCBB EDUCATIVO ARTE E CULTURA

O projeto CCBB Educativo – Arte e Cultura, parte integrante do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, tem como missão proporcionar uma experiência inclusiva e diversificada aos públicos visitantes, conectando-os de maneira mais profunda com as exposições e a programação cultural oferecida.

O programa visa expandir o conhecimento, fomentar o pertencimento, estimular a interação e compartilhamento em arte e cultura, além de formar um público engajado por meio da apreciação e reflexão artística. Por meio de mediação, a criação de ações autorais, debates sociais, e a adaptação às necessidades e vivências do público, o projeto busca promover um ambiente acolhedor e representativo, estimulando a criatividade e expressão pessoal por meio de oficinas de arte e atividades interativas.

Serviço:

Site para mais detalhes: https://programaccbbeducativo.com.br/

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta há uma parada no metrô República e ponto final no estacionamento. Das 12h até o fim das atividades no CCBB, sob demanda.