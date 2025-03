Museu do Café participa da SP House com cafeteria e instalação artística

De 8 a 11 de março, o Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – fará parte da programação da SP House, iniciativa do Governo de São Paulo, realizada durante o South by Southwest (SXSW), maior evento de inovação do mundo, que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Quem passar pela SP House poderá aproveitar o ambiente de cafeteria e conferir uma instalação artística, oferecidos pelo Museu.

No espaço que busca promover o estado como um polo global de inovação e economia criativa, o MC apresentará uma instalação da artista Raquel Fayad. Intitulada Flor do Desejo, a obra reúne pilhas de xícaras brancas acompanhadas por ruídos sonoros que ecoam o preparo do café, aguçando sentidos paralelos àqueles normalmente estimulados pela bebida, com o branco das xícaras em alusão à florada do cafezal. Haverá ainda uma performance da artista conectada à obra exposta, com objetivo de potencializar a experiência e as reflexões do público presente.

“O Museu do Café estará conosco em mais um ano de SP House mostrando para todo o mundo o que temos a oferecer, o público com certeza vai aproveitar. O café faz parte da identidade do nosso estado e é apreciado em todo o mundo”, ressaltou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Museu do Café também ficará responsável por um ambiente de cafeteria desenvolvido em parceria com a Casa Brasil Coffees, empresa pioneira na promoção de cafés brasileiros de alta qualidade nos EUA. A degustação de cafés provenientes de diferentes regiões brasileiras será uma oportunidade de pausa em meio à intensa programação do evento, permitindo que os visitantes explorem a riqueza de aromas e sabores desse universo.

“Muito mais do que apenas uma bebida, o café é patrimônio e identidade nacional. Na SP House, queremos contar um pouco dessa história e compartilhar a importância do café para o Brasil. Além disso, a participação em um evento tão reconhecido abre diálogos e possibilidades de novas parcerias para a instituição”, explica Alessandra Almeida, diretora-executiva do Museu do Café.

