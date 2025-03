Billboard Brasil integra curadoria musical da SP House no SXSW

A Billboard Brasil será uma das parceiras na curadoria musical da SP House, iniciativa do Governo de São Paulo, durante o SXSW 2025. Este ano, a SP House será ainda maior, com 1.200 m² e uma programação intensa. Entre os dias 8 e 11 de março, 16 artistas se apresentarão no espaço, representando a diversidade e a riqueza da cena musical brasileira.

Além dos shows, a Billboard Brasil utilizará o estúdio do evento para a gravação de um podcast exclusivo, entrevistando executivos da indústria e artistas para debater tendências do mercado, inovação e os rumos da música global.

“Essa colaboração reforça nosso compromisso em impulsionar a cena musical e conectar talentos, marcas e público de maneira autêntica e inovadora. O SXSW é um dos maiores palcos globais para criatividade e cultura, e essa parceria solidifica o papel da Billboard como catalisadora de tendências e experiências imersivas no universo da música e do entretenimento”, afirma Camila Zana, CMO da Billboard Brasil.

Line-up diverso e inovador

A programação do dia 8 de março começa com a DJ Tamy, residente do evento, seguida por Flor, cantora e compositora que mistura bossa nova, jazz, pop, funk, MPB e R&B. O palco recebe ainda Jairzinho e Simoninha, ícones da música brasileira, que prometem uma apresentação cheia de história e emoção.

No dia 9 de março, se apresentam Bruna Black, cantora conhecida por sua potência vocal e influência do soul e R&B, além de Thiago Pantaleão, que se destaca por seu timbre único e talento na dança. A noite encerra com os DJs Junior Passini e Fábio Floriano, que levarão um set vibrante de indie, pop, funk e MPB.

O dia 10 de março será marcado pela presença de Jonathan Ferr, pioneiro do urban jazz no Brasil, e Melly, cantora de soul, R&B e trap. Para encerrar, a festa Baile Funk Cumbia, comandada por João Brasil e El Dusty, promete misturar batidas brasileiras e latinas em um set explosivo.

Por fim, no dia 11 de março, o palco será dominado pelo sertanejo, com as duplas Bruno & Denner e Clayton & Romário, que prometem emocionar o público com seus sucessos.

Podcast exclusivo e debates sobre a indústria musical

Além dos shows, a Billboard Brasil gravará um podcast inédito no estúdio da SP House. O programa trará entrevistas com executivos da indústria musical, incluindo Carlos Scappini, cofundador da Mynd e sócio da Billboard Brasil, Camila Zana e Claudia Assef, editora-chefe da publicação.

“Já era uma vontade nossa ir além das apresentações e promover conversas significativas. O podcast nasce com o objetivo de gerar debates e criar momentos de conexão, permitindo que os participantes do SXSW compartilhem suas experiências e perspectivas sobre o futuro da música”, comenta Carlos Scappini.

Serviço

Datas: 8, 9, 10 e 11 de março de 2025

Horário: 18h às 22h

Local: SXSW – Austin, Texas – EUA