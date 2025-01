Museu do Café em Santos oferece programação especial para crianças durante as férias

Durante o período das férias escolares, o Museu do Café, localizado em Santos, no litoral paulista, apresenta uma programação exclusiva voltada para o público infantil. Até 2 de fevereiro, os pequenos visitantes têm a oportunidade de se envolver em diversas atividades lúdicas relacionadas ao universo do café.

A programação é composta por oficinas criativas, contação de histórias e experiências interativas. O destaque vai para o Espaço Café com Leite, que está disponível de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h. Este espaço oferece uma série de atrações, como piscina de bolinhas, cama elástica, uma xícara giratória, uma mini cafeteria e um cafezal em miniatura, onde as crianças podem aprender sobre o cultivo do café.

Nos finais de semana, o Museu promove experiências temáticas que exploram a história e a cultura do café. Essas atividades acontecem às 15h e buscam proporcionar um aprendizado divertido aos jovens participantes. No sábado (18), será realizada uma oficina de circo com a Trupe do Mar, que ensinará técnicas de acrobacia e malabarismo com uma abordagem lúdica.

No dia seguinte (19), a oficina de minibarista introduzirá os conceitos de ‘latte art’, onde as crianças poderão criar desenhos decorativos em bebidas à base de café e leite. Além disso, nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, a atividade focará na elaboração de um milkshake de café.

No dia 25 de janeiro, às 16h, acontecerá uma sessão de contação de histórias organizada pelo Núcleo Educativo do museu. Essa atividade irá abordar lendas e fábulas relacionadas ao mundo do café.

O ingresso para o Espaço Café com Leite custa R$ 16 e inclui acesso às exposições do Museu. Vale destacar que crianças até 7 anos têm entrada gratuita. O espaço possui capacidade para receber até 50 pessoas simultaneamente.

As vagas nas oficinas são limitadas; portanto, os interessados devem retirar senhas com os monitores 30 minutos antes do início das atividades no próprio local.