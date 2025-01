Museu do Amanhã chega ao marco de 7 milhões de visitantes

Hoje, o Museu do Amanhã alcançou um marco importante: 7 milhões de visitantes desde sua abertura, em dezembro de 2015. Para celebrar essa conquista, a poucos meses de seu aniversário de 10 anos, o Museu preparou uma ação com fotos instantâneas em cartões personalizados para que todas as pessoas presentes pudessem levar consigo uma recordação especial deste dia.

Vitória Santiago é a visitante número 7 milhões

A pessoa número 7 milhões foi uma menina de 4 anos de idade, que mora na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Vitória Santiago passou pelo átrio do museu às 11h30 e foi surpreendida com balões festivos, bolo e brindes. “Foi emocionante vir ao Museu do Amanhã pela primeira vez e acontecer isso. Será marcante na minha vida, e na dela também”, disse Susane Marins, mãe da criança, que decidiu fazer o passeio de última hora, após uma consulta médica na região.

O Museu e sua importância para a cidade

A beleza do projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava é um sucesso entre quem passa pela Praça Mauá — ou pelas redes sociais. Contudo, o que orgulha o Museu do Amanhã é que mais de 40% de seu público não é frequentador de museus, e 22% escolhem a instituição para visitar um museu pela primeira vez.

“Alcançar a marca de 7 milhões de visitantes, especialmente às vésperas de celebrarmos 10 anos de existência, é motivo de enorme alegria e orgulho para nós. Somos, para muitos, a porta de entrada para o universo dos museus, e essa visitação tão expressiva reflete a relevância da nossa missão e consolida o Museu do Amanhã como o maior legado olímpico da cidade do Rio de Janeiro sendo um dos Museus mais visitados do Brasil e da América do Sul”, destaca Cristiano Vasconcelos, diretor executivo do Museu.

Realizações e projetos educativos

No balanço de suas realizações, constam cerca de 50 exposições temporárias — incluindo a atual ‘Sonhos: História, Ciência e Utopia’, visitada por mais de 60 mil pessoas. Outras mais de mil atividades já foram realizadas, entre palestras, workshops, oficinas e debates, que receberam mais de 48 mil participantes.

Além disso, seus programas educativos alcançaram 26.500 pessoas e seu Programa de Vizinhos conta com mais de 7 mil habitantes inscritos e 17 escolas participantes, priorizando a realização de iniciativas com quem vive e empreende na região. Entre elas, as tradicionais ‘Arraiá dos Amigos’ e ‘Resenha Black Bom’ — já programadas para 2025.

A visão do Museu para o futuro

“Esse museu está localizado no centro da cidade, o bairro de todos os cariocas, na Praça Mauá, um espaço que testemunhou uma transformação urbana que continua até hoje, dez anos depois. É um museu que conta com parcerias privadas importantes e sabe integrar ciência, arte e cultura de uma forma que toca várias gerações. É um verdadeiro museu da família, um espaço onde as pessoas podem entender a importância das questões ambientais e climáticas”, declarou Lucas Padilha, secretário de cultura da prefeitura do Rio de Janeiro.

Acessibilidade e inclusão

Adequado a todas as idades, o Museu promove ações como o ‘Brincar é Ciência’, que parte desde a ludicidade das músicas para bebês até discussões de caminhadas reflexivas para adolescentes. Também é um espaço acessível para PCDs, com projetos e visitas mediadas desenvolvidas para esse público. Um deles, o ‘Entre Museus Acessíveis’, é detentor do Selo de Acessibilidade e Inclusão da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Horários e ingressos

Os ingressos estão disponíveis no local e no site oficial do Museu do Amanhã, que funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com última entrada para visitação às 17h. Às terças-feiras, a entrada é gratuita para todos os visitantes, e nos dias 10 de cada mês, o valor é R$10 para todos os presentes.