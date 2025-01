Museu do Amanhã anuncia ação promocional recorrente para 2025

O ano mal começou e o Museu do Amanhã já está pensando em dezembro. Aproveitando o aniversário de dez anos vindouro, preparou uma ação promocional recorrente: no dia 10 de cada mês, o ingresso para todos os visitantes custará apenas R$10. Além disso, as comemorações contam com programação intensa e diversa ao longo dos meses.

“2025 será um ano de celebração. Preparamos uma programação diversa, de janeiro a dezembro, para engajar e presentear nosso público, ampliando o acesso e permitindo que mais pessoas vivenciem o melhor que oferecemos em ciência, arte e inovação”, destaca Cristiano Vasconcelos, diretor executivo da instituição.

Na esteira das comemorações, o ‘Brincar é Ciência’ — projeto que é apresentado pela ArcelorMittal — pela primeira vez abre inscrições diretamente no Museu. A exceção é para o musical ‘Pequenos Terráqueos’, para bebês e pré-escolares, atividade em que as inscrições devem ser feitas por meio do site . Destacam-se na programação uma proposta de RPG e uma oficina de confecção de capacetes que visa entender o funcionamento do cérebro. No dia internacional do riso, 18 de janeiro, uma imersão sobre o tema, além de experimentações com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Há também contato com o braille, e as já conhecidas contações de histórias, desenho, pintura, experiências na horta e visitas à exposição principal não podem faltar.

Em tempo: a exposição ‘Sonhos: história, ciência e utopia’, com curadoria de Sidarta Ribeiro e Fabio Scarano, comemora três semanas de existência, com público de mais de 28 mil pessoas até agora. Os ingressos estão disponíveis no local e no site oficial do Museu do Amanhã, o qual funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com última entrada para visitação às 17h. Às terças-feiras, a entrada é gratuita para todos os visitantes.

Programação

07/01 – terça-feira

Trilhar temático: Olhares Geopoéticos

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Pique Esconde dos Bichinhos

Local: Terreiro e exposição de longa duração

Classificação: Livre

Credenciamento: 09:50h a 10h20

horário da atividade: 10h30 às 12h

Inscrições: presenciais

Imersão: Sonhos Realizados

local: Exposição Sonhos

classificação: livre

horário da atividade: 15h às 16h

sem inscrições

11/01 – sábado

Trilhar os Amanhãs

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30 e 14h às 15h30

duração de 1h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Calmaê! Oficina de almofadas aromáticas

Local: Horta do Amanhã

classificação: a partir de 12 anos

credenciamento: 09:50h a 10:20h

horário da atividade: 10:30h

Inscrições: presenciais

Experimentações do Brincar: Sonhos Coletivos – Oficina Muralista

Local: Exposição temporária Sonhos e Terreiro

classificação: a partir de 12 anos

credenciamento: 13:50h a 14:20h

horário da atividade: 14:30h

Inscrições: presenciais

12/01 – domingo

Experimentações do Brincar: Fio Maravilha

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: livre para todos os públicos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10h30

Inscrições: presenciais

Amanhã de Histórias: Do Céu a Baía

local: LAA

classificação: livre para todos os públicos

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14:30h

Inscrições: presenciais

Experimentações do Brincar: Oficina de Autorretrato

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: 7 a 12 anos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10h30

Inscrições: presenciais

Experimentações do Brincar: Teia de Sonhos

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: Livre

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14h30

Inscrições: presenciais

18/01 – sábado

Trilhar os Amanhãs

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30 e 14h às 15h30

duração de 1h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Jogo RPG Educação Museal

local: LAA

classificação: A partir de 12 anos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10:30h

Inscrições: presenciais

Imersão: O que te faz sorrir?

local: Exposição Principal

classificação: livre

horário da atividade: 10h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Marcas do futuro

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: A partir de 12 anos

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14:30h

Inscrições: presenciais

Imersão: Baía em Libras

local: cubo da vida

classificação: livre

horário da atividade: 15h

sem inscrições

19/01 – domingo

Pequenos Terráqueos com Caroline Gomes (0 a 3 anos)

local: Observatório do Amanhã

classificação: 0 a 3 anos

Credenciamento: 10h00 às 10h20

horário da atividade: 10h30

Inscrições: apenas no site oficia l do Museu

Pequenos Terráqueos com Caroline Gomes (3 a 6 anos)

local: Observatório do Amanhã

classificação: 3 a 6 anos

Credenciamento: 11h00 às 11h20

horário da atividade: 11h30

Inscrições: apenas no site oficia l do Museu

Amanhã de Histórias: O mar é tudo – Projeto Baía de Guanabara

local: Observatório

classificação: 03 a 06 anos

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14h30

Inscrições: presenciais

21/01 – terça-feira

Trilhar os Amanhãs

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30 e 14h às 15h30

duração de 1h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Formas do Inconsciente: Oficina de Mandalas

local: horta do amanhã

classificação: A partir de 7 anos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10:30h

Inscrições: presenciais

Imersão: Dia do Braille

local: Exposição Principal

classificação: livre

horário da atividade: 15h

sem inscrições

25/01 – sábado



Trilhar os Amanhãs

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30 e 14h às 15h30

duração de 1h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Do tecido à história: criando bandeiras

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: A partir de 7 anos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10h30

Inscrições: presenciais

Sonhando com as paisagens

local: Exposição Temporária Sonhos

horário da atividade: 15h

sem inscrições

26/01 – domingo

Amanhã de Histórias: Fósseis do Amanhã

local: Terreiro de Curiosidades

classificação: livre para todos os públicos

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14h30

Inscrições: presenciais

28/01 – terça-feira

Trilhar os Amanhãs

local: exposição de longa duração

classificação: livre

horário da atividade: 11h às 12h30 e 14h às 15h30

duração de 1h30

sem inscrições

Experimentações do Brincar: Capacete da Neurociência

local: terreiro de curiosidades + exposição sonhos

classificação: a partir de 7 anos

credenciamento: 09h50 às 10h20

horário da atividade: 10h30

Inscrições: presenciais

Imersão: O que os museus guardam?

local: Exposição Principal

classificação: livre

horário da atividade: 10h30

sem inscrições



Experimentações do Brincar: Re.inventar a si, des.cobrir o outro:

oficina de máscaras artesanais

local: Terreiro

classificação: A partir de 10 anos

credenciamento: 13h50 às 14h20

horário da atividade: 14h30

Inscrições: presenciais

Imersão: Mochileiros do Amanhã

local: Exposição Principal

classificação: livre

horário da atividade: 15h00

sem inscrições