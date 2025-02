Museu das Favelas chega a Ferraz de Vasconcelos com a exposição itinerante Favela é Giro

O Museu das Favelas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob gestão do idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão e a EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, anunciam a chegada da exposição itinerante ‘Favela é Giro’ a Ferraz de Vasconcelos, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do município. A mostra, que já passou por Goiânia, Vitória e São Sebastião, estará em cartaz de 12 de março a 10 de abril, gratuitamente, de terça a sábado, das 9h às 16h, no Centro Cultural Castelo Zenker, que após reforma reabre as portas junto com a mostra.

Favela é Giro busca desmistificar os estereótipos associados às favelas, apresentando-as como espaços de criatividade, resistência e inovação, por meio de obras que transitam entre a fotografia, a xilogravura e o audiovisual. “Queremos mostrar ao público a diversidade cultural das favelas brasileiras, reconhecendo a potência cultural e a riqueza de narrativas desses territórios. Essa exposição é um convite para refletir sobre as imagens que construímos e reafirmar a favela como um espaço de criação, identidade e transformação social”, afirma Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas.

A exposição adota uma linha curatorial voltada para a arte contemporânea, explorando representações visuais que promovem o senso de pertencimento e o reconhecimento das favelas enquanto centros de identidade cultural. Cada obra questiona a visão tradicional que se tem delas, desafiando o público a refletir: Qual imagem você tem da favela?

Com curadoria de Bruna Gregório foram selecionadas, ao todo, 20 obras que celebram as favelas brasileiras, explorando suas complexidades, belezas e desafios. O time de pesquisa e co-curadoria é composto pela artista e pesquisadora Xica, de Goiânia, pela fotógrafa Ana Luzes, de Vitória, e pelo rapper, pesquisador musical, ator e professor Brenalta MC.

Para Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul, o projeto Favela é Giro contribui para ampliar a percepção que as pessoas têm sobre as favelas, unindo artistas, tecnologia e conexões humanas. “Estamos expondo as obras de artistas locais, contribuindo para dar visibilidade à arte periférica e para impulsionar a economia criativa, além de levar arte e cultura para a população que vive na nossa área de atuação, que é uma das nossas prioridades”, reforça.

“Receber a exposição Favela é Giro no Centro Cultural Castelo Zenker é uma grande satisfação. Estamos contentes em reafirmar a potência cultural das favelas e proporcionar ao público a oportunidade de reconhecer a diversidade, a criatividade e a identidade desses territórios”, comenta Ana Rosa Augusto, Secretária de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos.

A exposição já foi vista por mais de dois mil visitantes durante sua passagem em Goiânia, Vitória e São Sebastião. A itinerância, que chega em Ferraz de Vasconcelos, penúltima parada desta jornada, terminará em São Paulo, no Museu das Favelas, que atualmente está com a exposição Racionais MC’s: O Quinto Elemento.

A exposição conta com a participação de diversos artistas de diferentes regiões do Brasil. De Goiânia, estão presentes as obras do Batalhão das Gravadeiras, João Ferré, Lucas Borobo, Mayara Varalho e Marcelo Ramalho. Do Espírito Santo, participam Iaiá Rocha, Viviane Nascimento, Ara Poty Mirī Txapya (Dayanne Guarany), De Santanna (Dimas) e Meuri Ribeiro. Representando a região de São Sebastião, estão Brenalta MC, Eumarlei, Swell Nobrega, Juvenal Pereira e Jorge Mesquita. De Ferraz, participam Fabrício, Micke Tranbiks, Anubis, além da dupla Silas Nascimento e Lucas Bezerra.

SERVIÇO:

Exposição itinerante “Favela é Giro”

Local: Centro Cultural Castelo Zenker

Endereço: R. do Castelo, 25 – Jardim do Castelo, Ferraz de Vasconcelos – SP

Período em cartaz: 12/03/2025 a 10/04/2025

Funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 16h

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita