Museu da Língua Portuguesa é opção de passeio durante o Carnaval 2025

O Museu da Língua Portuguesa funcionará normalmente durante os dias de folia do Carnaval 2025. Logo, é uma ótima opção de passeio para quem estiver na capital paulista, seja para as pessoas que desejam fugir dos bloquinhos ou àquelas que querem mesclar as festas pelas ruas da cidade com um espaço mais calmo, repleto de referências à nossa língua e à nossa cultura. Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O ingresso custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), sendo que aos sábados e domingos a entrada é gratuita para todos os públicos – crianças até 7 anos não pagam em nenhum dia da semana. O horário de funcionamento, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), será mantido durante o Carnaval, entre os dias 1º e 5 de março. Atenção: às segundas-feiras, o Museu fica fechado para manutenção.

Quem vier ao Museu pode visitar a exposição principal, que destaca a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo. Um dos destaques é a experiência interativa Palavras Cruzadas, na qual o público descobre de quais outras línguas, como tupinambá, inglês e quicongo, algumas palavras de nosso vocabulário tiveram origem. Vale também mencionar a instalação Laços de Família, uma espécie de árvore genealógica da língua portuguesa.

Outra atração é a mostra temporária Vidas em Cordel, em cartaz no Pátio B até 30 de março. A exposição apresenta histórias de vida de pessoas comuns e famosas escritas e narradas no formato de literatura de cordel. Com curadoria do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges, é um projeto correalizado com o Museu da Pessoa.

No domingo, dia 2 de março, há ainda uma programação especial para as crianças e suas famílias. Das 11h às 16h, a Caravana Lúdica espalha uma série de jogos e brincadeiras pelo Pátio B e na Calçada do Museu. A ideia é que o local se transforme em um espaço de livre brincar, sem a necessidade de retirar ingresso ou fazer reserva. Das 13h às 14h30, o Núcleo Educativo do Museu promove a mediação de leitura dos livros Pedro Vira Porco-Espinho, de Janaina Tokitaka, e Sombra, de Suzy Lee, e uma oficina de dedoches, que são aqueles bonecos confeccionados para os dedos.

Aos sábados e domingos, é possível realizar visitas mediadas à exposição principal (às 10h e às 13h) e ao prédio da Estação da Luz (às 11h e às 15h) com educadores e educadoras do Museu gratuitamente. Os grupos são formados 15 minutos antes do início do passeio, perto da bilheteria do Pátio A.

Carnaval no Museu

O Museu da Língua Portuguesa vai celebrar o Carnaval em 8 de março. Na ocasião, o Bloco Pagu, um dos mais tradicionais da folia paulistana, vai se apresentar, gratuitamente, a partir das 11h, no Pátio B. A performance do grupo também marcará a celebração do Dia Internacional da Mulher no Museu.

Fundado em 2016, o bloco é conhecido por inserir em seu repertório sucessos nas vozes de grandes intérpretes da música popular brasileira, como Dona Ivone Lara, Gal Costa e Maria Bethânia. Seu nome faz referência à escritora e ativista Patrícia Galvão, um dos principais nomes do modernismo brasileiro.

SERVIÇO

Museu aberto durante o Carnaval – Exposição principal

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados e aos domingos

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Mostra temporária Vidas em Cordel

Até 30 de março

De terça a domingo, das 10h às 18h

Acesso pelo Portão B

Grátis

Domingo no Museu

Dia 2 de março (domingo), das 11h às 16h

Pátio B e Calçada

Grátis

Visita ao prédio da Estação da Luz com o Núcleo Educativo

Aos sábados e domingos, às 11h e às 15h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis

Visita especial à exposição principal com o Núcleo Educativo

Aos sábados e domingos, às 10h e às 13h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis



Bloco Pagu no Carnaval do Museu da Língua Portuguesa

Dia 8 de março (sábado), às 11h

No Pátio B

Grátis