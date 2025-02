Museu da Língua Portuguesa faz exibição gratuita do sucesso Minha Mãe É uma Peça

Dona Hermínia é uma das personagens mais populares do cinema nacional. Criada e interpretada por Paulo Gustavo, ela está no filme Minha Mãe É uma Peça, atração de fevereiro do Luz na Tela, o projeto de cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A sessão gratuita deste sucesso da filmografia brasileira vai acontecer no dia 27, a partir das 19h, no Pátio B. E, como tem acontecido desde a primeira edição do Luz na Tela, haverá distribuição de pipoca e refrigerante. Não precisa reservar ingresso: só chegar, se acomodar em uma das cadeiras dispostas pelo espaço e assistir ao filme.

No Luz na Tela de 2025, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Soberano, que assina a curadoria do projeto, passam a revelar o território da Luz, onde ambos estão localizados, por meio de curtas-metragens. Em fevereiro, antes do início de Minha Mãe É uma Peça, será exibido um vídeo curto sobre o Teatro de Contêiner Mungunzá, um dos espaços culturais da região.

Com direção de André Pellenz, Minha Mãe É uma Peça apresenta a rotina de Dona Hermínia, uma mulher de meia-idade, divorciada e hiperativa que precisa cuidar de seus dois filhos, Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Ambos, já adolescentes, a consideram “chata” e “exagerada” e sempre reclamam das ordens que ela costuma dar aos berros.

Cansada de tanto, digamos, desprezo, Dona Hermínia resolve sumir, deixando todo o mundo preocupado. Artistas populares da comédia, como Ingrid Guimarães, Suely Franco, Samantha Schmütz e Alexandra Richter, também integram o elenco de Minha Mãe É uma Peça. Lançado em 2013, o filme levou mais de 4,5 milhões de pessoas aos cinemas.

Dona Hermínia é a personagem mais conhecida criada por Paulo Gustavo, um dos humoristas mais talentosos do país – ele morreu em 2021, em meio à pandemia do coronavírus. A história do filme, que teve ainda duas continuações de bastante êxito, é uma adaptação do monólogo Minha Mãe É uma Peça. Concebido pelo próprio Paulo Gustavo, o espetáculo teatral, vale mencionar, foi inspirado na própria mãe do artista, dona Déa Lúcia Amaral. Preste atenção: na versão cinematográfica, ela surge em cena quando os créditos começam a subir.

Cinema no Museu

Com curadoria do Museu Soberano, o Luz na Tela consolida o Museu da Língua Portuguesa como um lugar de cinema democrático no centro histórico da capital paulista – o projeto surgiu a partir do relacionamento com outras instituições, moradores da vizinhança e pessoas em situação de rua. A iniciativa ganhou o selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo.

Os filmes são exibidos em uma tela de 4 x 2,3 metros. O público pode assisti-los em cadeiras e bancos espalhados pelo Pátio B. Mesmo em caso de chuva, a sessão é mantida por acontecer em um local coberto. Há sempre distribuição gratuita de pipoca e refrigerante.

SERVIÇO

Luz na Tela de fevereiro – Exibição do filme Minha Mãe É uma Peça

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira), às 19h

No Pátio B (mesmo em caso de chuva, a sessão acontece: espaço coberto)

Grátis (com distribuição de pipoca e refrigerante)

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – Centro Histórico de São Paulo