Museu da Imaginação inaugura Minimercado lúdico em São Paulo

Um universo de descoberta e aprendizado esperado pelos visitantes é o Museu da Imaginação, em São Paulo. Mais do que um espaço interativo, o Museu é um convite para toda a família explorar o conhecimento de forma divertida, com exposições temáticas, oficinas criativas e atividades que promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

Uma das grandes novidades deste ano é a estreia de dois ambientes inéditos, que oferecem experiências lúdicas e educativas no universo da alimentação. Esses espaços fazem parte do Agriventura, uma área temática que explora o processo completo do alimento – desde a produção consciente até o momento de consumo.

No Empório da Imaginação, os visitantes são transportados para um minimercado interativo, onde crianças e adultos podem explorar produtos que fazem parte do dia a dia, como carnes, peixes e frangos. Com prateleiras e freezers repletos de itens cuidadosamente selecionados, o espaço incentiva a curiosidade e o aprendizado de maneira prática e envolvente, despertando questões sobre a origem dos alimentos e sua importância para a nutrição e o bem-estar.

Já o Restaurante da Imaginação convida os participantes a colocarem a mão na massa. Nesse ambiente, as crianças podem vivenciar o papel de chef de cozinha em oficinas que ensinam receitas variadas, como sanduíches criativos e até mesmo o preparo de um churrasco em família. Essa atividade combina diversão e aprendizado, ao mesmo tempo em que promove valores como o trabalho em equipe, a criatividade e a valorização dos alimentos.

“Acreditamos que entender o caminho que um alimento percorre até chegar ao prato é um aprendizado essencial, especialmente para as crianças. Nosso objetivo é oferecer uma experiência que seja não apenas divertida, mas também rica em conhecimento e valores”, explica Vanessa Lima, diretora-executiva do Museu da Imaginação.

A parceria com a JBS permitiu criar ambientes que destacam a relevância da alimentação no dia a dia das famílias, mostrando de forma prática como escolhas conscientes podem fazer a diferença. “Para nós, integrar o Museu da Imaginação é uma oportunidade única de contribuir para momentos de lazer e aprendizado que fortalecem os laços familiares. Esses espaços reforçam a importância dos alimentos como parte fundamental da vida e das conexões em casa”, comenta Marcela Rocha, diretora-executiva de Assuntos Corporativos da JBS.

Esses novos ambientes são parte das atrações do Museu da Imaginação, que também oferece uma variedade de experiências permanentes, como a trilha ecológica Nós Plantamos o Futuro, que explora práticas sustentáveis; a imersão artística Mondrian: Do Figurativo ao Abstrato; e o desafio físico Escalando o Mundo. Com atividades que despertam a curiosidade e promovem o desenvolvimento, o museu é um ponto de encontro para diversão e aprendizado de toda a família.

Ao unir educação, lazer e interatividade, o Museu da Imaginação, com o apoio de parceiros, reafirma sua missão de transformar momentos em família em experiências memoráveis e enriquecedoras.

Funcionamento em fevereiro do Museu da Imaginação:

Terça à domingo e feriados – das 9h às 17h.

Preços dos ingressos (válidos para visitas a partir em 1º de fevereiro)

Bebê (de 0 a 1 ano e 11 meses): Gratuito.

Ingresso promocional (adulto ou criança): R$ 120,00 cada.

Idoso ou Professor: R$ 75,00 cada.

PCD ou acompanhante PCD: R$ 75,00 cada.

Adulto ou criança: R$ 260,00 cada.

Meia-entrada (adulto ou criança): R$ 130,00 cada.

Combos promocionais de fevereiro:

Na compra de combos promocionais, o valor do ingresso fica ainda mais barato.

3 ingressos de R$ 360,00 por R$ 299,70 (R$ 99,90 cada)

4 ingressos de R$ 480,00 por R$ 359,60 (R$ 89,90 cada)

5 ingressos de R$ 600,00 por R$ 399,50 (R$ 79,90 cada)

6 ingressos de R$ 720,00 por R$ 479,40 (R$ 79,90 cada)

Promoção dos aniversariantes do mês:

Em janeiro, a criança aniversariante do mês é de graça* acompanhada de dois ou mais pagantes (adulto ou criança).

* Válido para crianças e adolescentes com até 17 anos de idade a serem completados em janeiro, apenas para compra na bilheteria do Museu, mediante comprovação.

Estacionamento próprio (Rua Antônio Nagib Ibrahim, 350)