Museu da Energia de São Paulo tem nova exposição aberta ao público

O Museu da Energia de São Paulo inaugura a nova exposição “Energia e Transformação”, que resultou na remodelação de todas as salas expositivas do Museu, com exceção da área de exposições temporárias, e que aborda um panorama de mais de 150 anos da história da energia na capital e no estado, com espaços para temáticas científicas, como as diferentes fontes, processos, alternativas e tendências futuras do setor.

Além disso, a exposição promove uma reflexão sobre o uso dos recursos naturais e da água e as relações entre sociedade, energia e meio ambiente. “Energia e Transformação” é destinada a todos os públicos e poderá ser visitada de terça a sábado, das 10h às 17h. O projeto foi viabilizado com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para compor a exposição, foi realizada uma curadoria de imagens de época, e de objetos museológicos, como instrumentos usados para instalar os postes da primeira linha de transmissão de energia da capital, de 1901, e um traje dos anos 1920 usado por mergulhadores na manutenção de estruturas hidroenergéticas no Rio Pinheiros – além de notícias e propaganda de época que dão o contexto das transformações em São Paulo. Os itens integram o acervo histórico da Fundação Energia e Saneamento, um dos maiores do Brasil.

A diretora executiva da Fundação Energia e Saneamento, Rita Martins, resume que a exposição apresenta pontos para reflexão, tanto em relação ao território em que o museu está inserido, o centro de São Paulo, como sobre a gestão da energia e da água no passado, presente e futuro. “Muitas pessoas não sabem, mas o traçado do Rio Pinheiros, hoje, é resultado de grandes obras que, no século passado, foram realizadas para aumentar a oferta de energia na cidade e região metropolitana. Como podemos refletir sobre essas mudanças urbanas do passado, e aprender com elas para o planejamento do futuro? É isso o que queremos despertar no público com a nova exposição”, conclui.

Visitando a exposição

Uma das inovações da exposição inédita fica no piso térreo: o espaço “As Memórias do Casarão” apresenta os diferentes usos que o imóvel centenário, que abriga o museu, teve ao longo do tempo, como residência, escola e uma das primeiras ocupações de grupos em luta por moradia no centro da capital nos anos de 1980. Já nos andares superiores, a exposição traz as temáticas principais do museu, abordando o uso da água e energia ao longo da história da transformação urbana da capital e da Grande São Paulo a partir do século 19 até os dias de hoje.

A mostra parte dos tempos do lampião a gás, que marcam a passagem de uma cidade colonial para urbana, introduzindo o visitante às transformações da capital paulista no século 19, com a implantação da iluminação pública. Há também uma sala dedicada à virada do século 19 para o século 20, apresentando as mudanças impulsionadas pela energia e o transporte elétrico a bondes na capital.

Na mostra, também é possível acompanhar as mudanças na paisagem de 1910 até os anos 1950, a expansão da mancha urbana da cidade em novos bairros, com importantes obras como o Projeto Serra, que alterou, por exemplo, o curso natural do Rio Pinheiros, bem como a construção de grandes hidrelétricas geradoras de energia no estado a partir dos anos 1950, com seus impactos na paisagem, fauna, flora e para as populações.

O final do percurso apresenta a transição entre história e ciência, destacando a pluralidade das pessoas responsáveis pelos avanços científicos, além de abordar, de forma lúdica e didática, os diferentes tipos e processos da geração da energia. Espaços instagramáveis também compõem a mostra, para que o público possa interagir e tirar fotos como se estivesse nas ruas de São Paulo nos finais do século 19 ou dirigindo um bonde elétrico nos anos 1910.

“Energia e Transformação” foi viabilizada por um edital do Governo do Estado de São Paulo, no Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na modalidade Museus e Acervos/Realização de Exposições em Instituições Museológicas (ProAC 37/2022).

Lançamento da exposição: 9 de dezembro de 2023, às 12h

Endereço: Alameda Cleveland, 601, Campos Elíseos, São Paulo