Museu da Energia de Salesópolis lança exposição no aniversário da cidade

O Museu da Energia de Salesópolis inaugura, no dia 28 de fevereiro, quando a cidade comemora 187 anos de fundação, a exposição “A Cidade e a Usina”. A mostra explora, de maneira lúdica, interativa e didática, temas como energia, água, meio ambiente e história regional. Para antecipar o lançamento, a unidade promoverá uma série de atividades durante a pré-estreia, entre os dias 26 e 27 de fevereiro.

A exibição é realizada por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas; ProAC nº 33/2023 – Realização de Exposição em Museus.

Percurso expositivo

Localizado em um território que abrange uma usina centenária às margens do Rio Tietê, na região de sua nascente, e um parque de 156 hectares com trechos de Mata Atlântica, o Museu oferece uma experiência expositiva única, integrando ambientes internos e externos.

O percurso expositivo inclui o Espaço Energia, uma edificação que fazia parte do conjunto inicial de estruturas construídas para a inauguração da Usina de Salesópolis, erguida entre 1911 e 1913. A área conta com painéis informativos, fotos e peças do acervo da Fundação Energia e Saneamento, além de maquetes e painéis interativos. A acessibilidade é um aspecto destacado na mostra, com a disponibilização de um mapa e uma maquete tátil. A exposição se estende também para a parte externa, ultrapassando as paredes do antigo “Chalé”, apelido dado à antiga casa do operador da usina e conectando todos os espaços do ecomuseu. Painéis com textos e fotos, além de experimentos interativos, complementam a experiência, proporcionando ao visitante uma imersão completa no ambiente.

A mostra destaca, ainda, marcos históricos importantes na trajetória de Salesópolis, como a fundação da antiga vila, sua elevação à cidade, a construção da Usina Hidreletrica e sua relevância para a região ao longo dos anos. Além disso, serão abordadas as principais expressões culturais e festas tradicionais que fazem parte da identidade local.

Viabilização do Projeto

“A Cidade e a Usina” foi viabilizada com o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. A exposição foi contemplada no edital ProAC 33/2023, destinado a Museus/Realização de Exposições em Museus.

Programação

No dia 25 de fevereiro, terça-feira, das 14h30 às 15h30, o Museu realizará uma live especial no YouTube sobre a exposição. Com a participação de Fernanda Morais e Fernando Maia, ambos colaboradores do Museu da Energia, a conversa abordará como foi executada, destacando os bastidores e desafios do processo de criação da mostra. Será uma oportunidade única para o público conhecer mais sobre o trabalho por trás da exposição e interagir ao vivo com os especialistas.

No dia 26 de fevereiro, quarta-feira, às 10h, a pré-estreia da exposição será marcada pela apresentação do Espaço Energia reformulado. A atividade, exclusiva para os atendidos pela ONG Contagie Kairós – Transformando Vidas, permitirá um mergulho na história de Salesópolis e sua usina hidrelétrica, além de explorar um espaço interativo com novos experimentos científicos e didáticos.

Na quinta-feira, dia 27, às 14h, será realizada uma atividade formativa para guias de turismo e monitores. O objetivo é capacitá-los no entendimento e na apresentação dos conceitos da exposição e do Espaço Energia. A formação visa prepará-los para novas experiências aos visitantes.

Na sexta-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 16h15, será a abertura oficial da exposição “A Cidade e a Usina” para o público, integrando as comemorações do aniversário de Salesópolis. A atividade contará com a participação de crianças e jovens atendidos pela Associação “Caminhando Juntos” (ACAJU), entidade sem fins lucrativos parceira do Museu da Energia de Salesópolis. A entrada é gratuita, oferecida pela EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê e parceira do Museu da Energia de Salesópolis, para todos os públicos, em celebração ao aniversário da cidade.

Inauguração da exposição “A Cidade e a Usina” aberta ao público

Data: 28/02

Horário: 14h às 16h15

Entrada gratuita, oferecida pela EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê e parceira do Museu da Energia de Salesópolis, para todos os públicos, em celebração ao aniversário da cidade.

Museu da Energia de Salesópolis

Endereço: Estrada dos Freires, km 06, Freires, Salesópolis/SP