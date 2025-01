IntegraTietê: avanços significativos na limpeza do Rio Tietê

O programa IntegraTietê, lançado em 2023, tem se destacado pela efetividade nas ações de desassoreamento do rio Tietê e seus afluentes. Até o momento, foram retirados impressionantes 2,3 milhões de metros cúbicos de sedimentos e detritos, equivalente a aproximadamente 164.285 caminhões de carga. Se alinhados, esses veículos alcançariam uma extensão de 1.642 quilômetros, superando distâncias como a entre São Paulo e Porto Alegre (1.132 km) ou da capital paulista até o Uruguai (1.600 km). Ao longo de dois anos, o investimento total no programa foi de R$ 434 milhões.

As operações de desassoreamento são cruciais para melhorar as condições ambientais dos corpos d’água, aumentando a capacidade de absorção das chuvas e contribuindo na mitigação dos impactos das enchentes. Além das atividades de remoção de resíduos, o IntegraTietê também implementa um rigoroso monitoramento do rio, coordenado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Em 2024, foram instalados 19 novos pontos de monitoramento, ampliando a transparência e precisão nas medições da qualidade da água.

No total, a CETESB agora conta com 30 pontos para monitorar a carga orgânica presente no rio. O objetivo é que até 2029, haja uma redução significativa da matéria orgânica, resultando em um Tietê mais limpo e com melhor aparência.

Outra frente significativa do IntegraTietê é a eliminação do lançamento de esgoto no rio. Nos últimos dois anos, a Sabesp destinou R$ 1,6 bilhão para essa finalidade, resultando em 247 mil novas ligações ao sistema de esgoto. O programa prevê que até 2026 sejam conectados mais de 1,5 milhão de domicílios na região do Alto Tietê e um total de mais de 2,2 milhões até 2029.

Para alcançar esses objetivos ambiciosos, a Sabesp já possui 42 contratos de obras em andamento e planeja a instalação de dez novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), que proporcionarão tratamento adequado para mais de um milhão de residências. Essa iniciativa é parte do compromisso com a universalização do saneamento no estado e busca reduzir as cargas poluentes no rio.

A limpeza do Tietê não depende apenas das obras e investimentos; envolve também a conscientização da população. Dados da SOS Mata Atlântica revelam que cerca de 40% da poluição no rio provém de fontes difusas, destacando a importância da educação ambiental.

Para incentivar a responsabilidade sobre o descarte correto do lixo, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), em parceria com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), introduziu um Lixômetro nas margens do rio Pinheiros em 2024. Essa ferramenta exibe a quantidade total de lixo retirado do rio desde o início das operações em 2023 e os custos associados ao serviço. Até o dia 13 de novembro de 2024, foram removidas aproximadamente 71 mil toneladas de resíduos do Pinheiros, representando um investimento total próximo a R$ 130 milhões.