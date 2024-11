Sabesp obtém empréstimo de R$ 1,06 bilhão para obras de expansão do programa IntegraTietê

A Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil, firmou um contrato de empréstimo de R$ 1,060 bilhão com a International Finance Corporation (IFC), instituição financeira vinculada ao Grupo Banco Mundial. O financiamento, com prazo de pagamento de 10 anos, foi concedido na modalidade “A-Loan”, com recursos próprios da IFC.

O montante será investido no Programa IntegraTietê, que tem como objetivo expandir a coleta e o tratamento de esgoto, contribuindo para a revitalização do rio Tietê, um importante eixo de desenvolvimento econômico e transformação ambiental para o estado de São Paulo.

“O programa IntegraTietê faz parte de uma das obras mais importantes da Sabesp dentro de nossas metas de universalização. Esse é o primeiro financiamento obtido com a IFC especificamente para esse projeto, o que reflete o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade de vida das pessoas”, afirma Daniel Szlak, CFO da Sabesp.

“O investimento da IFC na Sabesp é uma continuação – e parte integrante – da nossa abordagem programática para o setor de água e saneamento no Brasil, com o objetivo de impulsionar e ampliar a participação e mobilização do setor privado”, diz Manuel Reyes-Retana, Diretor Regional da IFC para a América do Sul. “Estamos entusiasmados em apoiar a iniciativa de um parceiro-chave que se concentra em aumentar a confiabilidade do abastecimento de água e expandir os serviços de saneamento para comunidades de baixa renda no Estado de São Paulo. Este investimento não só melhorará a qualidade da água e os serviços de esgoto, mas também contribuirá para a mitigação climática e a preservação da biodiversidade.”

Até 2029, a Sabesp prevê investimentos totais superiores a R$ 60 bilhões para garantir a universalização do saneamento básico em sua área de atuação, levando água potável e serviços de coleta e tratamento de esgoto para toda a população atendida, incluindo comunidades rurais e em situação de vulnerabilidade.