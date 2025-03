Museu da Energia de Salesópolis inaugura exposição sobre cidade e hidrelétrica

O Museu da Energia de Salesópolis inaugurou, no dia 28 de fevereiro, quando a cidade comemora 187 anos de fundação, a exposição “A Cidade e a Usina”. A mostra explora, de maneira lúdica, interativa e didática, temas como energia, água, meio ambiente e história regional.

Localizado em um território que abrange uma usina centenária às margens do Rio Tietê, na região de sua nascente, e um parque de 156 hectares com trechos de Mata Atlântica, o museu oferece uma experiência expositiva única, integrando ambientes internos e externos.

O percurso inclui o Espaço Energia, uma edificação que fazia parte do conjunto inicial de estruturas construídas para a inauguração da Usina de Salesópolis, erguida entre 1911 e 1913. A área conta com painéis informativos, fotos e peças do acervo da Fundação Energia e Saneamento, além de maquetes e painéis interativos.

A acessibilidade é um aspecto destacado na mostra, com a disponibilização de um mapa e uma maquete tátil. A exposição se estende também para a parte externa, ultrapassando as paredes do antigo “Chalé”, apelido dado à antiga casa do operador da usina, conectando todos os espaços do ecomuseu. Painéis com textos e fotos, além de experimentos interativos, complementam a experiência, proporcionando ao visitante uma imersão completa no ambiente.

A trajetória da cidade e sua identidade cultural

A mostra destaca, ainda, marcos históricos importantes na trajetória de Salesópolis, como a fundação da antiga vila, sua elevação à cidade, a construção da Usina Hidrelétrica e sua relevância para a região ao longo dos anos. Além disso, serão abordadas as principais expressões culturais e festas tradicionais que fazem parte da identidade local.

A Cidade e a Usina foi viabilizada com o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. A exposição foi contemplada no edital ProAC 33/2023, destinado a Museus/Realização de Exposições em Museus.

Serviço

Museu da Energia de Salesópolis

Endereço: Estrada dos Freires, km 06, Freires, Salesópolis/SP

E-mail: [email protected]

Contato: (11) 99115-0020 – Telefone e WhatsApp