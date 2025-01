Muro de creche cai e ruas ficam alagadas após forte chuva em Mogi Mirim (SP)

Na noite da última quinta-feira, 30, uma intensa tempestade atingiu as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, em São Paulo, resultando em significativos transtornos para os moradores da região. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não foram registrados feridos durante os incidentes.

Em Mogi Mirim, a situação foi preocupante com a queda parcial do muro de uma creche localizada no Bairro Linda Chaib. A Guarda Municipal informou que a chuva causou alagamentos em diversas ruas, levando a veículos a ficarem presos nas águas acumuladas. Apesar do susto, as aulas na creche não serão afetadas, uma vez que o retorno está programado para o dia 6 de fevereiro.

Os pontos mais críticos de alagamento na cidade incluíram:

Córrego Santo Antônio, na Avenida Brasil

Avenida Luiz Gonzaga, próximo ao Teatro de Arena

Túnel Mário Covas

Adicionalmente, a Guarda Municipal recebeu um chamado de uma família cujo imóvel foi invadido pela água. Contudo, ao chegarem ao local, os agentes constataram que o nível da água já havia diminuído e não foi necessária a remoção dos moradores.

Por sua vez, em Mogi Guaçu, o Córrego dos Macacos transbordou no Jardim Itamaraty, inundando parte da ponte e várias ruas adjacentes. Motoristas e motociclistas foram obrigados a fazer retornos para evitar áreas alagadas. A Guarda Municipal atuou prontamente para interditar as vias afetadas.

Até o momento da publicação deste relatório, tanto em Mogi Mirim quanto em Mogi Guaçu, não houve registro de vítimas. As autoridades locais continuam monitorando a situação para garantir a segurança da população.