Moradores de Sumaré resgatam ambulância atolada com gestante em trabalho de parto

Na noite da última quinta-feira (30), uma ambulância que transportava uma mulher em trabalho de parto ficou atolada em uma rua de terra na Vila Soma, em Sumaré, São Paulo. A situação foi rapidamente contornada com a ajuda dos moradores locais, que conseguiram desatolar o veículo em aproximadamente 25 minutos.

De acordo com relatos de uma residente, a ambulância foi chamada por volta das 19h para atender uma gestante. Durante o percurso, ao tentar dar ré, o veículo ficou preso na lama acumulada devido às chuvas que atingiram a região ao longo do dia.

Imediatamente, os moradores se mobilizaram para auxiliar na remoção da ambulância, enquanto a paciente recebia atendimento no interior do veículo. A operação de resgate contou com a colaboração dos paramédicos, do motorista e até mesmo de um carro que trouxe cordas para facilitar a retirada do automóvel.

Até o fechamento desta reportagem, não foram localizados os familiares da grávida para fornecer informações sobre seu estado de saúde. Contudo, segundo testemunhas locais, a mulher estava estável apesar do contratempo enfrentado.

A situação da Vila Soma não é isolada; os residentes relataram as dificuldades diárias provocadas pela falta de pavimentação nas ruas do bairro. Um dos problemas mais destacados é o impacto no transporte público, especialmente para crianças que precisam caminhar longas distâncias para alcançar os ônibus escolares, já que os veículos não conseguem acessar as vias sem asfalto.

“Há pessoas que dependem de hemodiálise e outras que têm mobilidade reduzida. O transporte é um desafio constante para quem reside aqui”, afirmou Jaciara dos Santos, uma das moradoras da comunidade.

A Vila Soma passou por regularização em 2020, mas as ruas continuam sem pavimentação adequada, o que complica ainda mais a circulação de veículos e pedestres. “Pedimos atenção das autoridades. Estamos clamando por socorro e precisamos urgentemente de melhorias”, declarou Silvana Maria, outra residente da área.

A equipe de reportagem buscou um posicionamento da prefeitura de Sumaré sobre as condições das ruas na Vila Soma, situada na região do Nova Veneza. No entanto, até o momento não houve resposta oficial.