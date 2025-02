Murilo Radke se prepara para novo desafio como ponteiro após lesão

Com uma trajetória repleta de conquistas, Murilo Radke, um jogador de vôlei gaúcho de 36 anos, se prepara para um novo capítulo em sua carreira. Reconhecido por seu talento como levantador, Radke enfrenta a recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, que o afastou da temporada atual na Romênia, e agora se vê diante do desafio de atuar como ponteiro.

Após semanas reabilitando-se e voltando a ter contato com a bola, o atleta demonstra confiança em seu progresso. Ele sofreu uma lesão nos primeiros minutos da final da Supercopa da Romênia em novembro do ano passado, enquanto defendia as cores do Corona Brasov. Com o olhar voltado para o futuro, Radke projeta seu retorno às quadras na pré-temporada de 2025/2026.

Motivação para enfrentar o novo desafio

“A transição para uma nova posição tem sido uma motivação significativa na minha recuperação. São papéis distintos dentro da quadra, e isso tem me incentivado a me esforçar ainda mais. Estou seguindo todos os protocolos e espero estar apto para treinar com uma nova equipe entre junho e julho,” declarou Murilo em entrevista ao Team GM.

Embora a mudança de posição represente um novo desafio, Radke possui experiência como ponteiro desde as categorias de base, competindo em eventos como a Taça Paraná e o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), além de ter atuado brevemente na Superliga e na Liga Polonesa. “Apesar de ter me sentido confortável como levantador, meu maior sonho agora é realizar essa mudança com sucesso e jogar em alto nível como ponteiro,” afirmou.

A decisão de reinventar-se no esporte foi influenciada por feedbacks positivos que recebeu ao longo da carreira. Treinadores e colegas sempre o incentivaram a explorar suas características que se alinham com a função de ponteiro. “Sempre houve esse questionamento sobre minha adaptação a outra posição, e isso me fez refletir sobre novas possibilidades. Acredito que estou pronto mentalmente para encarar essa mudança desafiadora,” explicou Radke.

Com um currículo extenso tanto no Brasil quanto no exterior, Murilo Radke já atuou por 20 clubes ao longo de sua carreira, sendo oito deles fora do país, incluindo ligas na Romênia, Turquia, Grécia, Itália, Polônia e Montenegro. Ele também vestiu a camisa das seleções brasileiras de base e adulta, conquistando medalhas importantes como o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011 e o título do Mundial sub-21 em 2009.

Radke expressa orgulho por ter cumprido seu desejo de jogar em diferentes ligas internacionais. “Sempre sonhei em não ficar estagnado e criar identidade com vários clubes ao redor do mundo. O fato de ter vivido essa experiência internacional é um indicativo do planejamento bem-sucedido da minha carreira e traz um grande sentimento de realização,” concluiu.