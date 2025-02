Murilo Huff se apresenta em Londres com ingressos esgotados

A música sertaneja certamente é um dos gêneros mais escutados no Brasil, e a paixão permanece nos corações dos brasileiros que moram no exterior, além de se estender àqueles que escutam nas rádios, festas e plataformas digitais. Murilo Huff é a prova viva de que um bom trabalho vai além das fronteiras, o cantor realiza a terceira turnê internacional. Desta vez, estreou a primeira turnê na Europa em grande estilo com ingressos esgotados em Londres/Inglaterra.

Ontem, 20, Murilo Huff foi aclamado pela casa cheia que cantou todo o repertório do show, principalmente o bloco Ao Vivão de regravações. “Anestesiado”, como a canção de maior sucesso do projeto Fortaleza, o cantor encerrou a noite eletrizante com a bandeira do Brasil nos ombros.

Comprometido e pé no chão, esta é uma boa maneira de definir Murilo que tem talento e vontade suficiente para driblar as dificuldades e seguir com sua filosofia. “Não preciso chegar correndo, suando em algum lugar. Preciso chegar de maneira natural com fruto do meu trabalho e isso é sagrado”, compartilha.

A turnê na Europa conta com mais três apresentações. Murilo Huff chega a Lisboa/Portugal nesta sexta-feira (21), segue para Bruxelas/Bélgica onde se apresenta no sábado (22) e encerra em Porto/Portugal no domingo (23).