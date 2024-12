Murilo Huff lança música em homenagem ao filho Leo

Murilo Huff é conhecido pelas canções apaixonadas e dedicação a família. Nesta segunda-feira, 16, um lançamento chega para completar o seu repertório de tirar o fôlego, desta vez com uma motivação diferente: uma homenagem ao filho Leo no dia do seu aniversário de cinco anos. “Quanto custa?” está disponível em todas as plataformas de áudio e no Youtube.

A música foi gravada pelo papai de Leo no projeto “Fortaleza” em 2024, que ganhou grande notoriedade com a faixa “Anestesiado”. “Gravei ‘Quanto custa?’ e estava esperando um momento especial para fazer esse lançamento, chegou a hora! Hoje o Leozinho completa cinco anos, separei vários vídeos lindos para ilustrar o clipe. Vale a pena ouvir essa música, passa uma mensagem muito bacana de amor”, revela Murilo Huff.

Uma pausa na divulgação do projeto de sucesso de regravações “Ao Vivão 4”, a canção traz uma letra de amor puro e genuíno como caminho para a felicidade: “quanto custa ter um carinho do ano? Ter um abraço de grife? Ter na carteira da vida um amor sem limite?”. O cantor parabenizou Leo em post no Instagram: “feliz aniversário meu filho! Estou te escrevendo hoje: dia que você completa 5 anos. Você ainda não sabe ler, mas daqui algum tempo quero que você volte aqui pra lembrar o quanto você sempre foi amado! Te amo muito! Essa música é uma surpresa do papai pra você!”, comemorou.