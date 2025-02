Murilo Huff grava “Acústico” em Goiânia com participação de Zé Neto & Cristiano

Murilo Huff inicia 2025 com novos projetos depois de um ano de muito trabalho e conquista. O cantor reuniu amigos, familiares e fãs em um DVD totalmente privado e intimista no Studio Mousiki, em Aparecida de Goiânia/GO. O projeto “Acústico” ressalta o talento da voz e presença de palco de Murilo em 10 canções inéditas, com direito a participação de tirar o fôlego da dupla Zé Neto & Cristiano.

Exalando estilo e simpatia, Murilo Huff chegou ao evento em sua 911 Carrera Gts e logo surpreendeu os fãs ao servir bebidas para cada um, demonstrando o carinho e cuidado. Dando preferência para aquelas que acompanham fielmente seu trabalho, o cantor fez questão de levar 30 fãs de diversos estados do país para prestigiar o momento.

“Eu sempre quis gravar um acústico, aquela sonoridade diferente, mais intimista. Senti que seria o momento ideal, é um repertório especial que vem após o DVD Fortaleza, que foi de grande expressão, com cinco músicas no TOP 20 das mais ouvidas. É uma responsabilidade grande, me cobro muito em melhorar a cada projeto, porque acho que é isso que os fãs merecem”, comenta Murilo Huff.

Expectativa em alta! Os convidados e usuários das redes sociais já aguardam ansiosos pela chegada das canções “Mulher sem ciúme” e “Veneno”, esta que destaca a interpretação espetacular após o retorno e recuperação de Zé Neto. Os números de Murilo Huff traduzem a assertividade do repertório: são mais de 11 milhões de ouvintes mensais na principal plataforma de áudio e mais de dois bilhões de visualizações no canal oficial do Youtube.