Mumuzinho lança clipe de “Energia Não Mente” e reforça sucesso do “Conectado Vol. 2”

Nesta quarta-feira (11), Mumuzinho lançou o clipe de “Energia Não Mente”, faixa que integra o elogiado “Conectado Vol. 2”. O videoclipe, disponível no canal do artista no YouTube, é o quarto vídeo do projeto e foi gravado em julho, durante um show histórico e lotado em São Paulo. A produção reforça o carisma e a potência de Mumuzinho no palco.

Desde o lançamento, o “Conectado Vol. 2” tem conquistado o público. Com parcerias de peso como Thiaguinho e Belo, a segunda parte do maior projeto da carreira de Mumuzinho já acumula mais de 8,2 milhões de reproduções nas plataformas digitais. “Energia Não Mente” chega para ampliar ainda mais o alcance do projeto, e mostra o talento de Mumuzinho em criar músicas que conectam com diferentes públicos.

O clipe de “Energia Não Mente” exala o clima vibrante e a grandiosidade do show que deu origem ao DVD, com uma produção impecável que combina a essência do samba e do pagode com elementos modernos. Com este lançamento, Mumuzinho segue consolidando o sucesso do “Conectado Vol. 2” e celebra sua trajetória de mais de 15 anos como um dos maiores nomes da música brasileira.