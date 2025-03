Mumuzinho celebra retorno às rádios do Brasil 

Na última quarta-feira (12), Mumuzinho retomou suas visitas às rádios do Brasil e celebrou essa nova fase de sua carreira com um vídeo emocionante. Na publicação, o cantor resgata memórias de sua infância e faz uma alusão ao sonho que tinha de um dia se tornar artista e ouvir suas músicas tocando nas rádios.

O vídeo, repleto de simbolismo, foi gravado na casa onde Mumuzinho morou quando criança, trazendo um toque ainda mais pessoal e nostálgico. Um dos momentos mais marcantes é a participação especial da mãe do cantor, reforçando o laço familiar e as raízes da sua história. Além disso, a foto que ele acaricia no final é de sua falecida avó, dona da casa e uma figura essencial em sua vida.

Atualmente, Mumuzinho segue inovando com o DVD “Conectado”, considerado o maior projeto de sua carreira até o momento, que reúne grandes parcerias e uma produção inspirada em espetáculos internacionais. O trabalho, que já acumula milhões de visualizações no YouTube, reafirma sua força no cenário do samba e pagode.

O sucesso da música Sou Céu Ou Chão, que integra o álbum Conectado, continua a reverberar nas rádios de todo o Brasil. A canção, que conquistou o público com sua letra emocionante e ritmo envolvente, atingiu a marca de #1 nas rádios do gênero pagode/samba.

O cantor também está em clima de comemoração pelos 10 anos de “Fulminante”, um de seus maiores sucessos. A canção, lançada em 2015, marcou sua carreira e segue conquistando fãs até hoje, acumulando milhões de streams e visualizações.

Confira o vídeo completo no perfil do artista: https://www.instagram.com/reel/DHHz28jO0pz/